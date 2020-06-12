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В сетях в Токийском заливе запуталась гигантская акула
2020-06-12T09:10
япония
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япония, в мире

В сетях в Токийском заливе запуталась гигантская акула

09:10 12.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАкула
Акула
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Акула. Архивное фото
ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Гигантская пелагическая большеротая акула запуталась в сетях в Токийском заливе в Японии, сообщил телеканал NHK.
Пелагические большеротые акулы обычно обитают на глубине около 200 метров, и увидеть их считается большой редкостью. Попадают в сети эти акулы не менее редко - за счет этого они крайне плохо изучены.
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Акула, которая питается планктоном, была обнаружена в сетях в 800 метрах от берега префектуры Тиба. Ее заснял дайвер, который прибыл на место по приглашению своего знакомого рыбака. Размеры акулы составляли около 6 метров. Вскоре ее выпустили в океан.
Специалисты затрудняются дать определенный ответ о причинах появления глубоководной акулы близко к поверхности.
Всего в мире известно всего 145 случаев попадания большеротой акулы в сети, 25 из них – в Японии. Три года назад такая акула так же запуталась в сетях в районе префектуры Тиба, но она была очень слаба и умерла. Ее 7-метровый скелет стал экспонатом океанариума Kamogawa Sea World.
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