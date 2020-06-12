https://ria.ru/20200612/1572842232.html
В сетях в Токийском заливе запуталась гигантская акула
2020-06-12T09:10
2020-06-12T09:10
япония
в мире
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япония, в мире
ТОКИО, 12 июн - РИА Новости.
Гигантская пелагическая большеротая акула запуталась в сетях в Токийском заливе в Японии
, сообщил телеканал NHK
.
Пелагические большеротые акулы обычно обитают на глубине около 200 метров, и увидеть их считается большой редкостью. Попадают в сети эти акулы не менее редко - за счет этого они крайне плохо изучены.
Акула, которая питается планктоном, была обнаружена в сетях в 800 метрах от берега префектуры Тиба. Ее заснял дайвер, который прибыл на место по приглашению своего знакомого рыбака. Размеры акулы составляли около 6 метров. Вскоре ее выпустили в океан.
Специалисты затрудняются дать определенный ответ о причинах появления глубоководной акулы близко к поверхности.
Всего в мире известно всего 145 случаев попадания большеротой акулы в сети, 25 из них – в Японии. Три года назад такая акула так же запуталась в сетях в районе префектуры Тиба, но она была очень слаба и умерла. Ее 7-метровый скелет стал экспонатом океанариума Kamogawa Sea World.