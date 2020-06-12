В сетях в Токийском заливе запуталась гигантская акула

ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Гигантская пелагическая большеротая акула запуталась в сетях в Токийском заливе в Гигантская пелагическая большеротая акула запуталась в сетях в Токийском заливе в Японии , сообщил телеканал NHK

Пелагические большеротые акулы обычно обитают на глубине около 200 метров, и увидеть их считается большой редкостью. Попадают в сети эти акулы не менее редко - за счет этого они крайне плохо изучены.

Акула, которая питается планктоном, была обнаружена в сетях в 800 метрах от берега префектуры Тиба. Ее заснял дайвер, который прибыл на место по приглашению своего знакомого рыбака. Размеры акулы составляли около 6 метров. Вскоре ее выпустили в океан.

Специалисты затрудняются дать определенный ответ о причинах появления глубоководной акулы близко к поверхности.