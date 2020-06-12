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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572841666.html
В Индии выявили 10,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-12T08:51
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, воз, дели, индия, италия, испания, в мире

В Индии выявили 10,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

08:51 12.06.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeЖенщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 10,9 тысячи и составляет 297 535, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым Индия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
11 июня, 07:58Распространение нового коронавируса
В Индии за сутки выявили почти 10 тысяч случаев COVID-19
В четверг сообщалось о 286 579 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи), днем ранее - о 276 583 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 141 842 человека, выздоровели 147 194 человека (6166 за сутки), умерли 8498 (396 за сутки).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 97 648 (3607 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 38 716 заболевших (1875 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 34 687 заболевших (1877 за сутки).
Ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗДелиИндияИталияИспанияВ мире
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