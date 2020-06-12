В Индии выявили 10,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия. Архивное фото

Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Индии за сутки выросло более чем на 10,9 тысячи и составляет 297 535, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Италию и Испанию. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым Индия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших, опередив Великобританию

В четверг сообщалось о 286 579 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи), днем ранее - о 276 583 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходят 141 842 человека, выздоровели 147 194 человека (6166 за сутки), умерли 8498 (396 за сутки).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 97 648 (3607 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад : 38 716 заболевших (1875 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели , где выявлены 34 687 заболевших (1877 за сутки).

Ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.