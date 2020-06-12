Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572840384.html
ООН заявила об "иранском происхождении" атаковавших саудовские НПЗ ракет
2020-06-12T14:22
антониу гутерреш
саудовская аравия
оон
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155970/95/1559709547_0:120:1280:840_1200x0_80_0_0_ebd0cd26a6254a343c506bd052a9ad29.jpg
https://ria.ru/20191220/1562618501.html
https://ria.ru/20191012/1559696605.html
Это как 11 сентября 2001 саудиты совершили теракт США, а разбомбили и бомбят Афган
127
Судя по всему, ООН скоро крякнет в виду своей полной бессмысленности, как некогда "Лига наций". Раньше они хотя бы видимость объективности создавали, а сейчас уже в открытую на америкосов пашут. Хоть бы постеснялись приводить эти "доказательства".
103
41
саудовская аравия
иран
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572840384.html?chat_room_id=1572840384
Новости
ru-RU
46799
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155970/95/1559709547_0:120:1280:840_1200x0_80_0_0_ebd0cd26a6254a343c506bd052a9ad29.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155970/95/1559709547_0:0:1280:960_1200x0_80_0_0_52d664fc4ea820fe418fd1dbdbeb97e7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155970/95/1559709547_160:0:1120:960_1200x0_80_0_0_19020f516a7bd145c8fc4456a785ad1c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу гутерреш, саудовская аравия, оон, иран, в мире

ООН заявила об "иранском происхождении" атаковавших саудовские НПЗ ракет

06:50 12.06.2020 (обновлено: 14:22 12.06.2020)
46799
© РИА НовостиПоврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
© РИА Новости
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были "иранского происхождения", передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Документ посвящен исполнению положений резолюции 2231. Генсек информирует Совбез ООН по этому вопросу дважды в год. В предыдущем докладе в декабре говорилось, что ООН не смогла подтвердить использование ракет и беспилотников иранского производства при нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре.
В новом документе отмечается, что ООН исследовала фрагменты оружия, примененного для атаки на объект нефтяной инфраструктуры Афиф в мае 2019-го, на международный аэропорт Абха в июне и августе и на объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс в сентябре.
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
20 декабря 2019, 02:55
США призвали привлечь Иран к ответу после атак на саудовские НПЗ

"Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения", — цитирует агентство 14-страничный доклад, который не был распространен публично. Сообщается, что вывод об "иранском происхождении" был также сделан в отношении беспилотников, которые участвовали в атаках в мае и сентябре 2019 года.

По данным агентства, выводы о происхождении оружия были сделаны на основании его конструктивных особенностей и надписей на фарси.
В конце сентября 2019-го объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.
Президент США Дональд Трамп
12 октября 2019, 00:52
Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана
28116317514128
Обсудить 41
Антониу ГутеррешСаудовская АравияООНИранВ мире
Популярные комментарии
Это как 11 сентября 2001 саудиты совершили теракт США, а разбомбили и бомбят Афган
12 июня, 07:36
Ю.Юрий .
11831113
Судя по всему, ООН скоро крякнет в виду своей полной бессмысленности, как некогда "Лига наций". Раньше они хотя бы видимость объективности создавали, а сейчас уже в открытую на америкосов пашут. Хоть бы постеснялись приводить эти "доказательства".
12 июня, 08:54
KK700
9320116
Рекомендуем
Мухаммед Бен Сальман
Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям
Международный уголовный суд
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Ливия
Госдеп возложил ответственность за "интервенцию" Турции в Ливию на Россию
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Знаки доллара на табло курса валют
Американский топ-экономист: "В 2021 году грядет крах доллара"
Разбитая фигура Статуи Свободы возле разграбленного сувенирного магазина в Нью-Йорке
Правды нет, объективность умерла. Катастрофа американских СМИ
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб
Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Банковские карты
Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому карт с бесконтактной оплатой
Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"Относятся как к скоту": украинка рассказала об условиях работы в Польше
С открытой террасы ресторана Ай-Петри открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Газпром назвал действия в отношении "Белгазпромбанка" незаконными
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
00:21В ливанских городах проходят столкновения демонстрантов и силовиков
Лента новостейМолния