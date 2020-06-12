ООН заявила об "иранском происхождении" атаковавших саудовские НПЗ ракет

"Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения", — цитирует агентство 14-страничный доклад, который не был распространен публично. Сообщается, что вывод об "иранском происхождении" был также сделан в отношении беспилотников, которые участвовали в атаках в мае и сентябре 2019 года.