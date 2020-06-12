https://ria.ru/20200612/1572839397.html
В Китае у российского моряка выявили бессимптомное протекание COVID-19
2020-06-12T03:47
2020-06-12T03:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
китай
в мире
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коронавирус covid-19, россия, китай, в мире
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости.
Заражение COVID-19
с бессимптомным протеканием болезни выявлено у гражданина России
, находившегося в составе экипажа судна под флагом Маршалловых островов
, прибывшего в порт города Чжоушань китайской восточной провинции Чжэцзян
.
"Десятого июня 2020 года в районе Путо обнаружили, что на судне под флагом Маршалловых островов у одного из членов экипажа, имеющего гражданство РФ, оказался положительный тест на нуклеиновую кислоту COVID-19, он признан бессимптомным носителем", - говорится в заявлении администрации города в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
Сообщается, что моряк покинул Россию 24 мая, а 29 мая в Гонконге
сел на корабль. Указанное судно 3 июня побывало в южнокорейском городе Пусан
, 6 июня прибыло в порт Шанхая, а утром 7 июня встало на ремонт на одной из судоремонтных верфей в городе Чжоушань.
Отмечается, что у мужчины не было ни повышенной температуры, ни каких-либо симптомов респираторной инфекции, после того как его тест дал положительный результат, он был направлен в специализированную больницу для дальнейшего обследования и лечения.
К настоящему моменту все судно было продезинфицировано, по итогам эпидемиологического расследования 27 человек, находившихся в тесном контакте с зараженным россиянином, были изолированы и помещены под медицинское наблюдение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.