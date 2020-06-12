В Китае у российского моряка выявили бессимптомное протекание COVID-19

"Десятого июня 2020 года в районе Путо обнаружили, что на судне под флагом Маршалловых островов у одного из членов экипажа, имеющего гражданство РФ, оказался положительный тест на нуклеиновую кислоту COVID-19, он признан бессимптомным носителем", - говорится в заявлении администрации города в официальном аккаунте в соцсети WeChat.

Отмечается, что у мужчины не было ни повышенной температуры, ни каких-либо симптомов респираторной инфекции, после того как его тест дал положительный результат, он был направлен в специализированную больницу для дальнейшего обследования и лечения.