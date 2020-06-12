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Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
2020-06-12T01:04
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Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута

01:04 12.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная полиция в центре Бейрута во время акции протеста
Военная полиция в центре Бейрута во время акции протеста
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 12 июня - РИА Новости. Подразделения ливанской армии прибыли на центральную площадь Рияд-эс-Солх для разгона демонстрантов, которые ранее подожгли покрышки и перекрыли подъезды к этой площади, передает корреспондент РИА Новости.
Между военными и демонстрантами произошли столкновения после того, как группа людей попыталась приблизиться к зданию правительства. Демонстранты начали бросать в сторону стражей порядка камни и петарды. Военные в ответ применили слезоточивый газ.
После отступления демонстрантов военные покинули площадь Рияд ас-Солх. Сейчас на площади вновь отсутствуют стражи порядка, и демонстранты возвращаются на место пикета.
Волнения продолжаются в разных частях Бейрута. Демонстранты блокируют дороги, в отдельных районах предпринимаются попытки разбить витрины отделений банков. Ливанские СМИ сообщают, что блокирование дорог и нападения на банки наблюдаются и в других крупных городах Ливана.
Массовые волнения возобновились в Бейруте на фоне сообщений о резком падении национальной валюты. Премьер-министр Хассан Дияб на фоне волнений объявил об экстренном собрании правительства в пятницу утром для обсуждения финансовой ситуации.
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Ливанский фунт начал падать по отношению к доллару с октября 2019 года. На протяжении 30 лет в стране сохранялся курс 1,5 тысячи за доллар. Однако на фоне усугубления экономического кризиса курс на черном рынке вырос до 4 тысяч, что в свою очередь резко понизило покупательную способность граждан, увеличилось и число безработных. Ливанские банки в свою очередь продолжают держать официальный курс на уровне 1,5 тысячи, при этом ограничив или прекратив полностью выдачу долларов вкладчикам и запретив перевод каких-либо средств за рубеж.
Волнения начались в Ливане 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири.
В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились. Улицы ливанских городов утихли лишь с появлением угрозы распространения коронавируса и введением в стране режима "гражданской мобилизации". Однако уже в апреле в Триполи, Бейруте и Сайде люди вновь вышли на демонстрации, которые переросли в массовые погромы с поджогами банков и столкновениями с армией и полицией. Население частично успокоилось после объявления правительством Дияба о принятом антикризисном плане по стабилизации экономики в стране.
Районы Бейрута опустели
20 марта, 20:57
Районы Бейрута опустелиСамые популярные у ливанцев и туристов районы центрального Бейрута опустели. Граждане прислушались к рекомендациям правительства и не выходят из своих домов, опасаясь заразиться коронавирусом.
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