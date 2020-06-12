Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута

Между военными и демонстрантами произошли столкновения после того, как группа людей попыталась приблизиться к зданию правительства. Демонстранты начали бросать в сторону стражей порядка камни и петарды. Военные в ответ применили слезоточивый газ.

Ливанский фунт начал падать по отношению к доллару с октября 2019 года. На протяжении 30 лет в стране сохранялся курс 1,5 тысячи за доллар. Однако на фоне усугубления экономического кризиса курс на черном рынке вырос до 4 тысяч, что в свою очередь резко понизило покупательную способность граждан, увеличилось и число безработных. Ливанские банки в свою очередь продолжают держать официальный курс на уровне 1,5 тысячи, при этом ограничив или прекратив полностью выдачу долларов вкладчикам и запретив перевод каких-либо средств за рубеж.