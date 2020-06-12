Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200612/1572821843.html
Остров Сахалин переходит на экологически чистое топливо
2020-06-12T10:26
сахалин
южно-сахалинск
хорошие новости
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572822322_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_2138105ec3bafbb8cb5e54e851a34aaf.jpg
https://ria.ru/20200608/1572589022.html
4
сахалин
южно-сахалинск
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572821843.html?chat_room_id=1572821843
Новости
ru-RU
2604
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572822322_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_2138105ec3bafbb8cb5e54e851a34aaf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572822322_144:0:2875:2048_1200x0_80_0_0_799024f073db402e432dc9f0a1fa6796.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572822322_485:0:2533:2048_1200x0_80_0_0_f81b6386bca6899099782deefa871ed6.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сахалин, южно-сахалинск, хорошие новости

Остров Сахалин переходит на экологически чистое топливо

08:05 12.06.2020 (обновлено: 10:26 12.06.2020)
2604
© РИА Новости / Виталий ТимкивСвеклоуборочный комбайн
Свеклоуборочный комбайн
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. С 1 июня 2020 года на Сахалине начали использовать машины на газомоторном топливе в сфере ЖКХ, сельском хозяйстве и для перевозок пассажиров. На данный момент на голубом топливе работает порядка 1100 автомобилей.
Это происходит в рамках областной программы "Чистые острова", запущенной для улучшения экологической обстановки. Согласно проекту, до 2024-го экологически чистое топливо будет использовать половина всего автопарка. Сдерживающим фактором пока является отсутствие развитой сети автозаправочных станций.

"Сейчас в Южно-Сахалинске работает одна газомоторная станция. Вторую планируют ввести в эксплуатацию осенью 2020 года. Параллельно мы организуем работу передвижных заправщиков. В этом году рассчитываем создать 14 заправочных точек. Большую часть из них (восемь-девять) разместим на юге, включая Невельск, Холмск, Корсаков, Аниву, Южно-Сахалинск. Остальные — в Макарове, Ногликах и Тымовском районе. Это позволит автолюбителям свободно передвигаться по всей трассе Южно-Сахалинск — Оха. В целом до 2026 года запланировано строительство стационарных заправочных станций во всех крупных населенных пунктах области", — отметил в ходе брифинга министр энергетики региона Герман Тютюков.

До конца 2020 года на юге Сахалина планируют построить до 300 заправок для электрокаров. В дальнейшем станции появятся по всей области. Перед региональным Министерством энергетики стоит задача оборудовать электрическими заправками все парковки торговых и развлекательных центров, мест отдыха сахалинцев.
Вид на город и порт Мурманска со стороны Кольского залива
8 июня, 08:00Хорошие новости
Работодателей Мурманска стимулируют нанимать молодежь
Также и жители области переводят на газ личный автотранспорт. Любой владелец автомобиля может переоборудовать его для заправки газомоторным топливом и получить компенсацию затрат в размере до 150 тысяч рублей. С 1 июня переоснащение проводится в тестовом режиме, а с 1 июля полноценно начнет действовать льгота по бесплатному переводу машин на газомоторное топливо. В первоочередном порядке ее предоставят малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам и ряду других льготных категорий островитян.
Помимо этого, предусмотрена финансовая помощь для бизнеса. Так, юридические лица могут перевести технику на газ и получить до 70% потраченных средств на покупку оборудования, но не более миллиона рублей в год. Сельхозпроизводителям и организациям, задействованным в пищевой промышленности, компенсируют 70-90% затрат на приобретение нового авто и установку на него газобаллонного оборудования. Помощь региональных властей также получают владельцы сервисных центров, предоставляющих услуги по переоснащению машин: им возвращают затраты на покупку оборудования, необходимого для этой работы.
8633003
Обсудить 4
Хорошие новостиСахалинЮжно-СахалинскХорошие новости
Рекомендуем
Автомобили коммунальных служб проводят аэрацию воздуха в Москве
На улицы Москвы вывели все поливальные машины для борьбы с жарой
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям
Знаки доллара на табло курса валют
Американский топ-экономист: "В 2021 году грядет крах доллара"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Разбитая фигура Статуи Свободы возле разграбленного сувенирного магазина в Нью-Йорке
Правды нет, объективность умерла. Катастрофа американских СМИ
Девушка у загона для домашнего скота
Российская бизнес-игра для аграриев становится международной
Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
"Относятся как к скоту": украинка рассказала об условиях работы в Польше
Международный уголовный суд
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия
Союзничество под вопросом. США не хотят содержать базы в Германии
Ледокол Арктика в Санкт-Петербурге
National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
ООН заявила об "иранском происхождении" атаковавших саудовские НПЗ ракет
Мухаммед Бен Сальман
Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
Банковские карты
Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому карт с бесконтактной оплатой
С открытой террасы ресторана Ай-Петри открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Захоронение, обнаруженное во время земляных работ в городе Тара Омской области
В Омской области обнаружили необычное захоронение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
00:21В ливанских городах проходят столкновения демонстрантов и силовиков
00:17Помпео и Боррель обсудили ситуацию в Ливии
23:53Мужчина умер от сердечного приступа на пункте пропуска в Донбассе
Лента новостейМолния