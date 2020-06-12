Остров Сахалин переходит на экологически чистое топливо

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. С 1 июня 2020 года на Сахалине начали использовать машины на газомоторном топливе в сфере ЖКХ, сельском хозяйстве и для перевозок пассажиров. На данный момент на голубом топливе работает порядка 1100 автомобилей.

Это происходит в рамках областной программы "Чистые острова", запущенной для улучшения экологической обстановки. Согласно проекту, до 2024-го экологически чистое топливо будет использовать половина всего автопарка. Сдерживающим фактором пока является отсутствие развитой сети автозаправочных станций.

"Сейчас в Южно-Сахалинске работает одна газомоторная станция. Вторую планируют ввести в эксплуатацию осенью 2020 года. Параллельно мы организуем работу передвижных заправщиков. В этом году рассчитываем создать 14 заправочных точек. Большую часть из них (восемь-девять) разместим на юге, включая Невельск, Холмск, Корсаков, Аниву, Южно-Сахалинск. Остальные — в Макарове, Ногликах и Тымовском районе. Это позволит автолюбителям свободно передвигаться по всей трассе Южно-Сахалинск — Оха. В целом до 2026 года запланировано строительство стационарных заправочных станций во всех крупных населенных пунктах области", — отметил в ходе брифинга министр энергетики региона Герман Тютюков.

До конца 2020 года на юге Сахалина планируют построить до 300 заправок для электрокаров. В дальнейшем станции появятся по всей области. Перед региональным Министерством энергетики стоит задача оборудовать электрическими заправками все парковки торговых и развлекательных центров, мест отдыха сахалинцев.

Также и жители области переводят на газ личный автотранспорт. Любой владелец автомобиля может переоборудовать его для заправки газомоторным топливом и получить компенсацию затрат в размере до 150 тысяч рублей. С 1 июня переоснащение проводится в тестовом режиме, а с 1 июля полноценно начнет действовать льгота по бесплатному переводу машин на газомоторное топливо. В первоочередном порядке ее предоставят малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам и ряду других льготных категорий островитян.