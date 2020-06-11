Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 4,7 тысячи

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ТАШКЕНТ, 11 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 46 человек и достигло 4741, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев выросло до 4695, 19 пациентов скончались, 3532 выздоровели.

"По состоянию на 11 июня 2020 года 23.00 (21.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4741", - говорится в Telegram-канале минздрава. В четверг всего было зафиксировано 118 новых случаев COVID-19, в среду - 103, во вторник - 80.

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 3637. В четверг из больниц были выписаны 103 человека, в среду - 73, во вторник - 102. Сейчас на лечении находятся 1085 пациентов с COVID-19, в том числе десять - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

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