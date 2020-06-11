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В Саратове разрешили гулять по набережным, но оставили закрытыми парки
2020-06-11T19:39
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В Саратове разрешили гулять по набережным, но оставили закрытыми парки

19:39 11.06.2020
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© РИА Новости / Александр Легкий / Перейти в фотобанкВиды Саратова. Архивное фото
Виды Саратова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Легкий
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САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Правительство Саратовской области с 12 июня снимает запрет на прогулки по набережным, сохранив запрет на посещение жителями парков, скверов и других мест массового отдыха, говорится в постановлении за подписью вице-губернатора Александра Стрелюхина.
"(Приостановить - ред.) посещение гражданами мест массового отдыха людей (парков, скверов, парков культуры и отдыха, природных парков и т.п.), в том числе территории городского парка культуры и отдыха имени А.М. Горького, парка Победы, городского сада "Липки" в Саратове, за исключением набережных в населенных пунктах", - говорится в документе.
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Уточняется, что разрешены прогулки на улице не более двух человек вместе "при условии социального дистанцирования, исключая посещение детских площадок, мест массового пребывания людей, ограниченных для посещения гражданами".
Власти региона до 21 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4132 случая заражения коронавирусом, умерли 37 пациентов, выздоровели 1811.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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