В Саратовской области число заболевших COVID-19 детей приближается к 300

"Заболело детей в общей сложности 270, это 6,4% от общего числа заболевших. В целом, по оперативным данным, по РФ число детей (среди заболевших коронавирусом - ред.) достигает 7,5%... Выздоровело на сегодняшний день 189 детей, то есть большая часть. Тяжелых детей среди находящихся на лечении как в амбулаторных условиях, так и в стационарных, нет, на аппаратах искусственной вентиляции легких нет ни одного", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.