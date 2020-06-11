https://ria.ru/20200611/1572830538.html
В Саратовской области число заболевших COVID-19 детей приближается к 300
2020-06-11T19:31
2020-06-11T19:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
саратовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, саратовская область, общество
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Число детей, заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области
, приближается к 300, из них 70% уже выздоровели, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4132 случая заражения коронавирусом, умерли 37 пациентов, выздоровели 1811.
"Заболело детей в общей сложности 270, это 6,4% от общего числа заболевших. В целом, по оперативным данным, по РФ число детей (среди заболевших коронавирусом - ред.) достигает 7,5%... Выздоровело на сегодняшний день 189 детей, то есть большая часть. Тяжелых детей среди находящихся на лечении как в амбулаторных условиях, так и в стационарных, нет, на аппаратах искусственной вентиляции легких нет ни одного", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что среди несовершеннолетних пациентов с COVID-19 есть 16 детей до года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.