Парк "Кривякино" откроется 12 июня в Воскресенске после реконструкции

Усадьба была основана в конце 1760-х годов, долгое время была заброшена. Средства на восстановление парка были выделены из областного бюджета. Все малые архитектурные формы спроектированы по образцу усадебных интерьеров. Установлены беседки и ротонды, фонтан, отреставрирован каскад прудов XVIII века. Создан единый пешеходный маршрут, детская площадка, сцена с танцплощадкой, а также амфитеатр на склоне и шахматный клуб.

"Спасибо министерству культуры РФ, в своё время они вернули усадьбу. За год мы здесь навели такую красоту. Завтра парк начнёт работать, здесь 40 видов птиц, здесь можно отдохнуть, покушать", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, проверившего в четверг готовность парка к открытию и встретившегося с жителями, которые обращались к нему с просьбой возродить некогда популярное место отдыха.

"Все то, что сопровождает нашу жизнь: ЖКХ, борщевик, подъезды, работа УК, когда мы маленькие автобусы поменяем на большие - такие вопросы задают жители. Сегодня все министры, все руководители регионального уровня работают на территориях, в городах. Мы возвращаемся к нормальной жизни. Всё, что актуально сейчас для нормальной человеческой жизни в городах области, должно соответствовать самым высоким стандартам. Поэтому и главы муниципалитетов и их команды направляют все усилия на то, чтобы навести красоту, комфорт в наших городах", - отметил Воробьев.