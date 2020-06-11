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Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
2020-06-11T19:42
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
сергей жорин
михаил ефремов
москва
происшествия
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Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья

19:19 11.06.2020 (обновлено: 19:42 11.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Юрист Сергей Жорин рассказал, как статья о сбыте наркотиков отразится на расследовании дела о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.
Адвокат рассказал порталу teleprogramma.pro, что когда в ходе экспертизы в крови находят наркотики, возбуждается два дела: одно о сбыте веществ, другое, административное, — об употреблении.
"Меня интересует, административку возбудили по отношению к Ефремову за употребление?" — задался вопросом Жорин.
По мнению юриста, актер мог принять наркотики в гостях, то есть не покупал их сам.
"И здесь кульминацией является то, назовет ли он ту компанию, или нет", — сказал он.
Жорин уточнил, что если Ефремов назовет тех, кто его "угостил", они предстанут перед уголовной ответственностью.
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"И тут может быть интересный вариант развития, так как эти люди, которые угостили, скорее всего, тоже известные на всю страну личности", — считает адвокат.
Юрист подчеркнул, что статья о наркотиках не отразится на судьбе Ефремова, так как он не занимался сбытом и, скорее всего, не покупал вещества.
"А вот если возбудят административное дело за употребление, то это на нем может сказаться. Это обстоятельство, характеризующее личность подсудимого", — объяснил Жорин.
Он отметил, что по этой статье грозит административный арест и постановка на учет в наркологический диспансер. Но, если актера не привлекут к ответственности за употребление, то и на учет его не поставят, уточнил адвокат.
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После первого допроса Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваСергей ЖоринМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Адвокат радостно потирает ручки. Чем больше дел и чем они опасней, тем больше гонорар.
11 июня, 19:36
Naum Vygodsky
771001
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