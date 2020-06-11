Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Юрист Юрист Сергей Жорин рассказал, как статья о сбыте наркотиков отразится на расследовании дела о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов

Адвокат рассказал порталу teleprogramma.pro , что когда в ходе экспертизы в крови находят наркотики, возбуждается два дела: одно о сбыте веществ, другое, административное, — об употреблении.

"Меня интересует, административку возбудили по отношению к Ефремову за употребление?" — задался вопросом Жорин.

По мнению юриста, актер мог принять наркотики в гостях, то есть не покупал их сам.

"И здесь кульминацией является то, назовет ли он ту компанию, или нет", — сказал он.

Жорин уточнил, что если Ефремов назовет тех, кто его "угостил", они предстанут перед уголовной ответственностью.

"И тут может быть интересный вариант развития, так как эти люди, которые угостили, скорее всего, тоже известные на всю страну личности", — считает адвокат.

Юрист подчеркнул, что статья о наркотиках не отразится на судьбе Ефремова, так как он не занимался сбытом и, скорее всего, не покупал вещества.

"А вот если возбудят административное дело за употребление, то это на нем может сказаться. Это обстоятельство, характеризующее личность подсудимого", — объяснил Жорин.

Он отметил, что по этой статье грозит административный арест и постановка на учет в наркологический диспансер. Но, если актера не привлекут к ответственности за употребление, то и на учет его не поставят, уточнил адвокат.

В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, попал в ДТП. Актер за рулем своего внедорожника пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.