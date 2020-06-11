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В Архангельске задержали поджигателя синагоги
2020-06-11T18:26
российский еврейский конгресс
архангельская область
архангельск
происшествия
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российский еврейский конгресс, архангельская область, архангельск, происшествия

В Архангельске задержали поджигателя синагоги

18:26 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге синагоги в Архангельской области, мужчина признался в содеянном, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.
В Архангельске в ночь с 12 на 13 апреля неизвестный поджог еврейский культурный центр и синагогу "Звезда Севера". По данным Российского еврейского конгресса (РЕК), никто не пострадал, так как синагога была закрыта на карантин, но ущерб был нанесен "на миллионы рублей". РЕК счел поджог актом антисемитизма и призывал правоохранительные органы провести тщательное расследование.
Правоохранители по данному факту завели дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", максимальная санкция которой - лишение свободы на срок до пяти лет.
"Подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый местный житель 1988 года рождения. Молодой человек уже признался в содеянном, пояснив, что решил поджечь здание из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что подозреваемый отпущен под "запрет определенных действий".
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