В Архангельске задержали поджигателя синагоги

Правоохранители по данному факту завели дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", максимальная санкция которой - лишение свободы на срок до пяти лет.

"Подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый местный житель 1988 года рождения. Молодой человек уже признался в содеянном, пояснив, что решил поджечь здание из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.