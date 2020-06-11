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В Армении продлят режим ЧП по коронавирусу
2020-06-11T17:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
коронавирусы
здоровье - общество
воз
армения
в мире
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коронавирус covid-19, никол пашинян, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении продлят режим ЧП по коронавирусу

17:29 11.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Кабмин Армении на внеочередном заседании 12 июня продлит на месяц режим чрезвычайного положения, введенного в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг премьер-министр Никол Пашинян.
"Завтра состоится внеочередное заседание правительства, во время которого мы примем решение о продлении режима чрезвычайного положения на месяц", - сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.
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По его словам, срок режима ЧП продлевается, так как причины, из-за которых он был введен, пока не устранены.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 11 июня, COVID-19 выявлен у 14669 человек, 5466 вылечились и 245 скончались.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
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