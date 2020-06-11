Сообщивший о стычках Флойда с обвиняемым в его убийстве заявил об ошибке

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бывший коллега чернокожего Бывший коллега чернокожего Джорджа Флойда , погибшего при задержании полицией, отказался от своих заявлений о том, что Флойд был знаком и конфликтовал с подозреваемым в его убийстве полицейским Дереком Шовиным, сообщает телеканал CBS

Ранее бывший коллега Флойда и Шовина Дэвид Пинни сообщил телеканалу, что афроамериканец и полицейский, которые подрабатывали в ночном клубе в Миннеаполисе охранниками, "сталкивались лбами". По его словам, "это во многом связано с тем, что Дерек был чрезвычайно агрессивным в клубе с некоторыми посетителями, и это было проблемой". На вопрос о том, могут ли быть сомнения в том, что Шовин знал Флойда, их коллега ответил отрицательно.

В среду Пинни сообщил телеканалу в письме, что перепутал Флойда с другим афроамериканцем, работавшим в клубе. "Произошла путаница с Джорджем и другим коллегой", - написал он. По его словам, ошибка была вызвана тем, что связавшая его с телеканалом бывшая владелица клуба Мая Сантамария сказала ему, что "не может дать подробную информацию о Джордже, поскольку не была с ним так близко знакома", как Пинни. Мужчина принес телеканалу свои извинения.

Ранее Сантамария рассказала, что в течение 17 лет платила Шовину, чтобы он сидел в своей патрульной машине перед зданием клуба, Флойд же работал охранником в самом клубе. Они работали вместе по вторникам, сообщает телеканал. Когда ее спросили, были ли у полицейского проблемы с темнокожими, она ответила, что "он был запуган" ими. Бывшая владелица клуба также заявляла, что Флойд и Шовин работали на разных участках и не пересекались.

Как сообщал телеканал, семья Флойда считает, что его задержание 25 мая, во время которого он погиб, отчасти было связано с личным отношением Шовина. Адвокат семьи призвал осудить полицейского за предумышленное убийство, "потому что мы думаем, что он знал, кем был Джордж Флойд".