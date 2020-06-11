Сообщивший о стычках Флойда с обвиняемым в его убийстве заявил об ошибке

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бывший коллега чернокожего Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией, отказался от своих заявлений о том, что Флойд был знаком и конфликтовал с подозреваемым в его убийстве полицейским Дереком Шовиным, сообщает телеканал CBS.
Ранее бывший коллега Флойда и Шовина Дэвид Пинни сообщил телеканалу, что афроамериканец и полицейский, которые подрабатывали в ночном клубе в Миннеаполисе охранниками, "сталкивались лбами". По его словам, "это во многом связано с тем, что Дерек был чрезвычайно агрессивным в клубе с некоторыми посетителями, и это было проблемой". На вопрос о том, могут ли быть сомнения в том, что Шовин знал Флойда, их коллега ответил отрицательно.
В среду Пинни сообщил телеканалу в письме, что перепутал Флойда с другим афроамериканцем, работавшим в клубе. "Произошла путаница с Джорджем и другим коллегой", - написал он. По его словам, ошибка была вызвана тем, что связавшая его с телеканалом бывшая владелица клуба Мая Сантамария сказала ему, что "не может дать подробную информацию о Джордже, поскольку не была с ним так близко знакома", как Пинни. Мужчина принес телеканалу свои извинения.
Ранее Сантамария рассказала, что в течение 17 лет платила Шовину, чтобы он сидел в своей патрульной машине перед зданием клуба, Флойд же работал охранником в самом клубе. Они работали вместе по вторникам, сообщает телеканал. Когда ее спросили, были ли у полицейского проблемы с темнокожими, она ответила, что "он был запуган" ими. Бывшая владелица клуба также заявляла, что Флойд и Шовин работали на разных участках и не пересекались.
Как сообщал телеканал, семья Флойда считает, что его задержание 25 мая, во время которого он погиб, отчасти было связано с личным отношением Шовина. Адвокат семьи призвал осудить полицейского за предумышленное убийство, "потому что мы думаем, что он знал, кем был Джордж Флойд".
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.