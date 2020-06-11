Островский: облбюджет 2019 года исполнен с профицитом в 629 млн рублей

СМОЛЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Областной бюджет прошлого года исполнен с профицитом в сумме 629 миллионов рублей, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский, отчитываясь в четверг перед депутатами областной Думы об итогах работы правительства за 2019 год.
По его словам, общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета области за 2019 год составила 33 миллиарда 317 миллионов рублей, по сравнению с 2018 годом она увеличилась на 906 миллионов рублей.
"Налоговые доходы в 2019 году составили 32 миллиарда 487 миллиона рублей, что на 820 миллионов рублей больше, чем за 2018 год. Общие расходы областного бюджета за 2019 год составили 45 миллиардов 533 миллиона рублей, при этом они сохранили ярко выраженную социальную направленность. В общем объеме расходов именно на отрасли социально-культурной сферы приходится наибольший удельный вес – более 60%", - пояснил губернатор.
Он особо отметил, что регион имеет положительную кредитную историю, что является одним из важных индикаторов способности и намерения заемщика своевременно погашать свои долговые обязательства. Исполнение долговых обязательств регионом осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме.
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"В связи с этим хочу отметить положительную динамику сокращения государственного долга Смоленской области. Его объем по состоянию на 1 января 2020 года составил 88% к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета. На начало 2019 года – 90%, 2018-го – 100%, 2017-го – 113%. То есть за эти годы мы сократили госдолг на 25%", - сказал Островский.
Таким образом, взятые на себя обязательства перед федеральным центром, регион последовательно выполняет, сказал глава региона.