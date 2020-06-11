Островский: облбюджет 2019 года исполнен с профицитом в 629 млн рублей

"Налоговые доходы в 2019 году составили 32 миллиарда 487 миллиона рублей, что на 820 миллионов рублей больше, чем за 2018 год. Общие расходы областного бюджета за 2019 год составили 45 миллиардов 533 миллиона рублей, при этом они сохранили ярко выраженную социальную направленность. В общем объеме расходов именно на отрасли социально-культурной сферы приходится наибольший удельный вес – более 60%", - пояснил губернатор.