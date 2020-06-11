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Нижегородская область получила первую партию препарата "Авифавир"
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Нижегородская область получила первую партию препарата "Авифавир"

16:43 11.06.2020
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© Фото : ХимРарПроизводство преапрата "Авифавир" для лечения COVID-19
Производство преапрата Авифавир для лечения COVID-19
© Фото : ХимРар
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Первая партия лекарственного препарата для лечения COVID-19 "Авифавир" поступила в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат против коронавируса "Авифавир" в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга.
"Нижегородская областная фармация" закупила для региона 2,5 тысячи упаковок этого лекарственного препарата. Первая партия лекарственного препарата для лечения COVID-19 "Авифавир" уже поступила на склад", - говорится в сообщении.
Отпускать лекарственные средства планируется по заявкам медицинских учреждений Нижегородской области. Прием заявок ведется, при этом первые упаковки уже начали поступать в больницы региона.
"Мы осуществили закупки в максимально короткие сроки и планируем полностью покрыть потребности всех лечебных учреждений региона, в которых сегодня лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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"Авифавир" - первый в мире препарат на базе "Фавипиравира", одобренный для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ 29 мая 2020 года и стал первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса.
Нижегородская область, в которой проживает 3,27 миллиона человек, занимает четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в России. На территории Нижегородской области зафиксировано 13 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 152 человека умерли, 6 219 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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