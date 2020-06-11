Производитель кораблей "Союз" ожидает снижения цен на полеты в космос

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" прогнозирует снижение стоимости пилотируемых полетов в космос, после того как американские корабли докажут свою безопасность, говорится в ежеквартальном отчете корпорации.

"После первоначального периода демонстрации надежности новых американских кораблей рыночные цены на полеты, скорее всего, начнут снижаться из-за растущей конкуренции, что может привести к расширению рынка пилотируемых полетов", - говорится в отчете.