Производитель кораблей "Союз" ожидает снижения цен на полеты в космос

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" прогнозирует снижение стоимости пилотируемых полетов в космос, после того как американские корабли докажут свою безопасность, говорится в ежеквартальном отчете корпорации.
"После первоначального периода демонстрации надежности новых американских кораблей рыночные цены на полеты, скорее всего, начнут снижаться из-за растущей конкуренции, что может привести к расширению рынка пилотируемых полетов", - говорится в отчете.
Корпорация "Энергия" - головное предприятие в России, производящее космические корабли "Прогресс" и "Союз", оператор российского сегмента МКС.
В начале июня пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за 9 лет американский пилотируемый космический полет. Еще один американский корабль Starliner от Boeing должен отправиться в первый полет с экипажем в апреле 2021 года. Все эти годы американские астронавты отправлялись на орбиту на российских "Союзах".
Ранее сообщалось, что НАСА приобрело у России место в космическом корабле "Союз" для полета своего астронавта осенью 2020 года. Это должен быть последний подобный контракт. В дальнейшем астронавты будут летать в космос на своих кораблях. Стоимость одного места в "Союзе" обошлась США более чем в 90 млн долларов. При этом в 2014 году туристам предлагалось попасть на 10 суток на МКС чуть более чем за 50 млн долларов.
Исполняющий обязанности замглавы НАСА по пилотируемым программам Кеннет Бауэрсокс ранее заявил, что стоимость доставки грузов и экипажей на Международную космическую станцию с помощью американских коммерческих кораблей оказалась дороже, чем надеялось НАСА. Там предполагали в 10 раз снизить цену по сравнению с использованием Space Shuttle, но она упала лишь на 20-40%.