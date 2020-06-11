https://ria.ru/20200611/1572815731.html
Жителя Ингушетии подозревают в прохождении обучения у боевиков в Сирии
2020-06-11T16:06
2020-06-11T16:06
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
сирия
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, сирия, происшествия
НАЛЬЧИК, 11 июн – РИА Новости.
Следственные органы Ингушетии
возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя республики, подозреваемого в обучении в лагере боевиков в Сирии
и участии в боевых действиях на их стороне, сообщает региональное СУ СК
.
"По данным следствия, с сентября 2015 года подозреваемый, находясь на территории Сирии, принимает участие в антиправительственном вооруженном формировании, имеет огнестрельное оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии Сирии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2015 году в лагере по подготовке боевиков мужчина приобрел знания, практические умения и навыки в ходе занятий по физической и психологической подготовке, а также обучился правилам обращения с оружием и взрывными устройствами.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.