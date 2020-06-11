Жителя Ингушетии подозревают в прохождении обучения у боевиков в Сирии

НАЛЬЧИК, 11 июн – РИА Новости. Следственные органы Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя республики, подозреваемого в обучении в лагере боевиков в Сирии и участии в боевых действиях на их стороне, сообщает региональное СУ СК

"По данным следствия, с сентября 2015 года подозреваемый, находясь на территории Сирии, принимает участие в антиправительственном вооруженном формировании, имеет огнестрельное оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году в лагере по подготовке боевиков мужчина приобрел знания, практические умения и навыки в ходе занятий по физической и психологической подготовке, а также обучился правилам обращения с оружием и взрывными устройствами.