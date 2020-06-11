Лукашенко надеется, что второй волны COVID-19 в Белоруссии не будет

Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске

МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что второй волны COVID-19 в стране не будет, однако обсудил с минздравом готовность республики к ней.

Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, глава государства провел 11 июня встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником . "Обсуждались вопросы готовности отечественной системы здравоохранения к возможной второй волне пандемии с учетом избранного Беларусью пути борьбы с распространением коронавируса", - пояснили в пресс-службе.

По ее данным, президент отметил, что сейчас в мире много разговоров о возможности второй волны пандемии. "Да, пока не совсем это ясно, понятно и прочее. Но если вторая волна, то наш путь - это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства", - уверен Лукашенко.

В свою очередь пресс-служба минздрава сообщила, что Караник согласился, что "здесь надо надеяться, что второй волны не будет, но готовиться к ней надо обязательно".

Министр напомнил о выступлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге , который считает, что вторая волна неизбежна. Вопрос только в том, насколько она будет тяжелой и насколько затронет нормальную жизнедеятельность общества. "Хотя некоторые эксперты приводят пример того же SARS, который вызывал атипичную пневмонию в 2003 году, который очень близок к COVID-19. Это - тоже семейство коронавирусов. Он достаточно долго доставлял много неприятностей для азиатских стран. В июне достаточно неожиданно для экспертов заболеваемость стала снижаться, а в июле практически исчез и ушел в эпидемический тупик. Не было ни второй, ни третьей волны", - отметил Караник.

Он подчеркнул, что "мировое научное сообщество активно обсуждает вероятность второй волны в процессе развития пандемии - осенью текущего года". "Белорусская система здравоохранения стойко выдерживает ситуацию с COVID-19 в настоящее время и, в принципе, готова к оперативному реагированию и полноценному ответу в новой ситуации", - подчеркнул министр.

По его словам, "эксперты, когда анализируют, например, путь Швеции , в качестве основного преимущества называют то, что это те мероприятия, которые могут проводиться неограниченно долго".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались. Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 750, до 51816, умерли еще пять человек, всего скончались 293 пациента.

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