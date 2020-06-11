Росавиация получила заявки на господдержку от десяти аэропортов

"С 4 июня Федеральное агентство воздушного транспорта приступило к рассмотрению заявок от российских аэропортов на предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов из-за снижения их доходов в результате падения объемов пассажирских перевозок. В Росавиацию поступили заявки от 10 аэропортов. Заявку на компенсацию расходов за апрель 2020 года подал московский аэропорт "Шереметьево", а также аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска", - говорится в сообщении.