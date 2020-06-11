Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572813633.html
Росавиация получила заявки на господдержку от десяти аэропортов
2020-06-11T16:14
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_5dcb52bcc2953affaf9ca74df3f64d38.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572813633.html?chat_room_id=1572813633
Новости
ru-RU
91
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_5dcb52bcc2953affaf9ca74df3f64d38.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_b3332b81c3b1e5d82cd54e2cc7b11ad6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_119:0:2167:2048_1200x0_80_0_0_c8c6b92efaba37663bdbf5f79f80604c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика

Росавиация получила заявки на господдержку от десяти аэропортов

16:14 11.06.2020
91
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Росавиация получила от 10 российских аэропортов заявки на господдержку за потери из-за ситуации с коронавирусом, планирует подписать приказы о предоставлении субсидий на следующей неделе, сообщает ведомство.
"С 4 июня Федеральное агентство воздушного транспорта приступило к рассмотрению заявок от российских аэропортов на предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов из-за снижения их доходов в результате падения объемов пассажирских перевозок. В Росавиацию поступили заявки от 10 аэропортов. Заявку на компенсацию расходов за апрель 2020 года подал московский аэропорт "Шереметьево", а также аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска", - говорится в сообщении.
"Ожидается, что на следующей неделе после завершения проверки документации будут подписаны приказы о предоставлении субсидий указанным аэропортам", - отмечает Росавиация.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
110000
Обсудить 0
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
Рекомендуем
Флаги Украины и России
Посольство России рассказало о тупике в отношениях Москвы и Киева
Самолет в небе
Россия и Туркмения снимут ряд ограничений на авиаперевозки между странами
Экипаж атомного подводного ракетоносеца Александр Невский (проект 955, Борей) на церемонии встречи в пункте постоянной дислокации ЗАТО Вилючинск на Камчатке
Атомную подводную лодку "Князь Владимир" передадут ВМФ в День России
Участники Всероссийского молодёжного образовательного форума Таврида на Бакальской косе в Крыму
Форум молодых деятелей культуры "Таврида" стартует в июле в Крыму
Наручники на решетке
Суд повторно арестовал экс-главу МИД Украины, подозреваемого в убийстве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о поддержке бизнеса в условиях коронавируса
Стратегический ракетоносец Ту95МС ВКС России
Американцы испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Здание Министерства иностранных дел РФ
США пытаются похоронить ДСНВ, заявили в МИД
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Ингушетии подозревают в прохождении обучения у боевиков в Сирии
Бейджик на груди волонтера
Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи "#МыВместе"
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на заявления США о новых санкциях против России
Михаил Ведерников
В Псковской области пока не планируют дальнейшее смягчение ограничений
Минск
Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил влияние коронавируса на подготовку к параду Победы
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана поблагодарил возвращающихся домой московских врачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния