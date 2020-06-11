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Глава Дагестана поблагодарил возвращающихся домой московских врачей
2020-06-11T15:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир васильев
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир васильев, общество

Глава Дагестана поблагодарил возвращающихся домой московских врачей

15:28 11.06.2020 (обновлено: 15:31 11.06.2020)
255
© Фото : пресс-служба главы и правительства ДагестанаГлава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
© Фото : пресс-служба главы и правительства Дагестана
МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев в махачкалинском аэропорту поблагодарил возвращающихся домой московских врачей, оказавших помощь в борьбе с распространением коронавируса в республике, пассажиры рейса Махачкала-Москва встретили медиков аплодисментами, сообщает пресс-служба администрации главы региона.
"Владимир Васильев в махачкалинском аэропорту объявил благодарность бригаде врачей Департамента здравоохранения Москвы, оказавших помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Врачами была проведена консультативная и методологическая работа в 11 лечебных учреждениях республики", - говорится в релизе.
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Отмечается, что за время работы бригады проконсультировано 672 пациента, выполнен разбор клинических случаев с последующей коррекцией терапии. Кроме того, с врачами отделений были обсуждены общие принципы тактики ведения пациентов с коронавирусной инфекцией и по каждому тяжелому больному был проведен врачебный консилиум, выработана тактика ведения больных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ВасильевОбщество
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