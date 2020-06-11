Глава Дагестана поблагодарил возвращающихся домой московских врачей

"Владимир Васильев в махачкалинском аэропорту объявил благодарность бригаде врачей Департамента здравоохранения Москвы, оказавших помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Врачами была проведена консультативная и методологическая работа в 11 лечебных учреждениях республики", - говорится в релизе.

Отмечается, что за время работы бригады проконсультировано 672 пациента, выполнен разбор клинических случаев с последующей коррекцией терапии. Кроме того, с врачами отделений были обсуждены общие принципы тактики ведения пациентов с коронавирусной инфекцией и по каждому тяжелому больному был проведен врачебный консилиум, выработана тактика ведения больных.