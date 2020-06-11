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В Кузбассе разрешили возобновить работу лагерям, санаториям и музеям
2020-06-11T15:29
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коронавирус в россии
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сергей цивилев
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, коронавирусы, общество

В Кузбассе разрешили возобновить работу лагерям, санаториям и музеям

15:29 11.06.2020
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичном снятии ограничений по коронавирусу, согласно которому с 15 июня возобновляется работа детских лагерей, санаториев и музеев, также разрешаются репетиторские услуги с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
"С 15 июня возобновляется: работа детских лагерей (после приемки межведомственными комиссиями), работа санаториев для жителей Кузбасса, деятельность музеев, находящихся в ведении министерства культуры и национальной политики Кузбасса, оказание образовательных услуг ИП непосредственно или с привлечением педагогических работников", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
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Уточняется, что главам районов рекомендовано возобновить деятельность музеев, находящихся в ведении муниципалитетов, работу культурно-досуговых учреждений, проверить готовность санаториев к возобновлению деятельности. Также разрешается проведение официальных спортивных мероприятий на открытых площадках и стадионах без привлечения зрителей.
Как следует из прикрепленного документа, оказание репетиторских услуг разрешается индивидуально или малыми группами до 10 человек.
Заселять в номера санаториев разрешено по одному человеку, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых являются сопровождающими или членами одной семьи. Также у стоек регистрации должна быть обеспечена разметка социальной дистанции не менее 1,5 метров. Кроме того документ регламентирует частоту дезинфекции номеров, мест общего пользования, дверных ручек, перилл, розеток, столов и стульев, скамеек, бесконтактного измерения температуры у отдыхающих и персонала. Обязательным условием является наличие изоляторов, где будут размещены отдыхающие или персонал с респираторными симптомами до прибытия бригады скорой помощи, а также обеспечение масочного режима.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевКоронавирусыОбщество
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