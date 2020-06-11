В Кузбассе разрешили возобновить работу лагерям, санаториям и музеям

"С 15 июня возобновляется: работа детских лагерей (после приемки межведомственными комиссиями), работа санаториев для жителей Кузбасса, деятельность музеев, находящихся в ведении министерства культуры и национальной политики Кузбасса, оказание образовательных услуг ИП непосредственно или с привлечением педагогических работников", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Заселять в номера санаториев разрешено по одному человеку, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых являются сопровождающими или членами одной семьи. Также у стоек регистрации должна быть обеспечена разметка социальной дистанции не менее 1,5 метров. Кроме того документ регламентирует частоту дезинфекции номеров, мест общего пользования, дверных ручек, перилл, розеток, столов и стульев, скамеек, бесконтактного измерения температуры у отдыхающих и персонала. Обязательным условием является наличие изоляторов, где будут размещены отдыхающие или персонал с респираторными симптомами до прибытия бригады скорой помощи, а также обеспечение масочного режима.