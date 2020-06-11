Коронавирус снизил доверие пассажиров к авиатранспорту, заявил эксперт

"Весь кризис с коронавирусом … снизил доверие пассажира к воздушному транспорту. В чем это выражается? Люди боятся летать. Люди, которые боятся летать, всегда существовали. Теперь у них есть еще целый пласт проблем, которые заставляют их бояться летать", - сказал Кабачник.

Прежде всего, люди теперь боятся летать, потому что слышали, что в самолете легче заразиться инфекцией, начал перечислять эксперт. К тому же, даже купив билет, пассажир не уверен, что сможет полететь, поскольку в последнее время много рейсов отменялось. Вероятно, многие захотят переждать еще.

Вдобавок к этому, даже если билет куплен и рейс есть, человек боится, что его могут не пустить в самолет или заставить по прилету выдерживать самоизоляцию. По словам Кабачника, сейчас страховщики, делая свою работу, как раз могут добавить комфорта и повысить доверие путешествующих.