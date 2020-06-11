https://ria.ru/20200611/1572812179.html
Коронавирус снизил доверие пассажиров к авиатранспорту, заявил эксперт
2020-06-11T15:49
2020-06-11T15:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
альфастрахование
воз
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, альфастрахование, воз, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Пандемия коронавируса привели к тому, что теперь больше людей в мире по разным причинам будет бояться летать, заявил журналистам заместитель гендиректора компании "АльфаСтрахование
", президент Международного союза авиакосмических страховщиков (IUAI) Илья Кабачник.
"Весь кризис с коронавирусом … снизил доверие пассажира к воздушному транспорту. В чем это выражается? Люди боятся летать. Люди, которые боятся летать, всегда существовали. Теперь у них есть еще целый пласт проблем, которые заставляют их бояться летать", - сказал Кабачник.
Прежде всего, люди теперь боятся летать, потому что слышали, что в самолете легче заразиться инфекцией, начал перечислять эксперт. К тому же, даже купив билет, пассажир не уверен, что сможет полететь, поскольку в последнее время много рейсов отменялось. Вероятно, многие захотят переждать еще.
Вдобавок к этому, даже если билет куплен и рейс есть, человек боится, что его могут не пустить в самолет или заставить по прилету выдерживать самоизоляцию. По словам Кабачника, сейчас страховщики, делая свою работу, как раз могут добавить комфорта и повысить доверие путешествующих.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире зафиксировано более 7,1 миллиона случаев заболевания, более 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.