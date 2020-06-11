Экс-глава Белгазпромбанка прокомментировал обыски и возбуждение дела

МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Претендент на пост президента Претендент на пост президента Белоруссии , бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что международные и внутренние аудиты, проведенные ранее в банке, не выявили нарушений, которые могли бы повлечь обыски и возбуждение уголовного дела.

Ранее в пресс-службе Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет". Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. " Газпрому " и " Газпромбанку " принадлежит по 49,8% акций банка.

"Моя деятельность, которая проходила на посту председателя правления Белгазпромбанка, она в течение 20 лет не вызывала ни у кого никаких замечаний с точки зрения привлечения правоохранительных органов. Белгазпромбанк в это время проходил международные аудиты, аудиты белорусскими компаниями. Он подвергался анализу ревизионных компаний наших акционеров. Он проходил проверку Национального банка. И последняя проверка, внеплановая, закончилась в январе этого года. Ни одна из этих проверок не обнаружила никаких существенных замечаний, которые могли бы быть причиной таких действий по отношению к сотрудникам Белгазпромбанка", - заявил Бабарико на пресс-конференции в четверг.

Он предположил, что происходящее сейчас "каким-то образом является следствием фразы, которую один из кандидатов в кандидаты (в президенты – ред.) произнес публично и (которая) касалась деятельности компании "ПриватЛизинг".

"Что касается компании "ПриватЛизинг", я знаю, что в рамках активных действий компанию тоже проверяли. Проверяли долго, тщательно… заходили ко мне за содействием, и я содействовал во всем", - сказал Бабарико. По его словам, результатом проверки стало то, что компания продолжала быть одним из крупнейших клиентов Белгазпромбанка.

В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко , намекая на Бабарико, заявил, что он причастен к мошенническим действиям, призвав избирателей спросить у него, "что такое компания "ПриватЛизинг" и… где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси".