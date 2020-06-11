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Лукашевич призвал ОБСЕ оказать воздействие на Киев по ситуации в Донбассе
2020-06-11T15:02
ситуация в днр и лнр
донбасс
александр лукашевич
киев
украина
в мире
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ситуация в днр и лнр, донбасс, александр лукашевич, киев, украина, в мире

Лукашевич призвал ОБСЕ оказать воздействие на Киев по ситуации в Донбассе

15:02 11.06.2020
384
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал организацию оказать воздействие на Киев, чтобы украинские власти перешли к практической реализации минских соглашений по урегулированию кризиса на востоке страны.
По его словам, вместо реальной работы, нацеленной на поиск компромиссов и скорейшее урегулирование, украинские власти решили лишь имитировать "оживление" переговорного процесса.
"Призываем ОБСЕ внести конструктивный вклад в прекращение насилия в Донбассе, максимально содействовать процессу урегулирования и оказывать на Киев воздействие с тем, чтобы руководство Украины от имитации деятельности по урегулированию и продолжения обстрелов перешло к реальной практической реализации минских соглашений и согласованных поручений парижского саммита "нормандской четверки", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Российский дипломат указал, что украинские власти, взяв курс на срыв реализации минских соглашений и отказываясь от диалога с представителями Донбасса, фактически подталкивают ситуацию к новой волне вооруженного насилия. В этих условиях крайне востребована своевременная и действенная реакция ОБСЕ, заключил Лукашевич.
Борис Грызлов
10 июня, 21:46
Грызлов призвал к ежедневному прямому диалогу между Киевом и Донбассом
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассАлександр ЛукашевичКиевУкраинаВ мире
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