Лукашевич призвал ОБСЕ оказать воздействие на Киев по ситуации в Донбассе

По его словам, вместо реальной работы, нацеленной на поиск компромиссов и скорейшее урегулирование, украинские власти решили лишь имитировать "оживление" переговорного процесса.

Российский дипломат указал, что украинские власти, взяв курс на срыв реализации минских соглашений и отказываясь от диалога с представителями Донбасса, фактически подталкивают ситуацию к новой волне вооруженного насилия. В этих условиях крайне востребована своевременная и действенная реакция ОБСЕ, заключил Лукашевич.