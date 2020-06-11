Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572810482.html
Посол рассказал о работе российской мобильной лаборатории в Армении
2020-06-11T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1200x0_80_0_0_1c712793f3463291f261a323acb5d1e7.jpg
ереван
армения
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572810482.html?chat_room_id=1572810482
Новости
ru-RU
82
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1200x0_80_0_0_1c712793f3463291f261a323acb5d1e7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1200x0_80_0_0_45e92230437c99b26d64e146f2be310d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1200x0_80_0_0_fd7392b64c444ecf58cfa889bed68d63.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, ереван, армения, в мире

Посол рассказал о работе российской мобильной лаборатории в Армении

14:57 11.06.2020
82
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Развернутая в Армении российскими военными мобильная лаборатория провела порядка 7 тысяч тестов на коронавирус, сообщил в четверг в ходе онлайн пресс-конференции посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
Седьмого апреля пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что специалисты вооруженных сил России прибыли в Армению для оказания содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией. По ее словам, группа оснащена мобильной лабораторией для проведения исследований на COVID-19. Лаборатория была развернута в Ереване 8 апреля.
"Значительный вклад в борьбу с инфекцией в Армении вносит новейшая российская мобильная диагностическая лаборатория… За время работы здесь российские специалисты провели порядка 7 тысячи тестов", - сказал посол.
Он напомнил, что российская сторона изначально передала Армении полторы тысячи тестов, еще дважды на безвозмездной основе минздраву передавались наборы тест-систем на 20 тысяч тестов каждая, а также реагенты.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Мы проинформировали армянскую сторону о выделении в текущем году Роспотребнадзору дополнительного финансирования на производство средств лабораторной диагностики коронавируса для оказания материально-технической поддержки партнерам и готовности продолжить оказания содействия Армении. Роспотребнадзор безвозмездно передал инспекционному органу здравоохранения и труда Армении 8 автомобилей российского производства", - сказал дипломат.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
В Армении продлят режим ЧП по коронавирусу
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване
Число случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 14669
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване
Грузия направит в Армению медперсонал для помощи в борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер Армении заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреливают населенные пункты в Сирии
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении выявили 428 новых случаев заражения коронавирусом
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о вывозных рейсах из Армении в Россию
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
У двух сотрудников МИД Армении выявили коронавирус
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
Минздрав Армении объяснил рост излечившихся от коронавируса
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Представители ЕАЭС согласовали план по борьбе с COVID-19
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении у второго ребенка с COVID-19 выявили синдром Кавасаки
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Финляндия вновь открыла посольство в Ираке
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД предложили США вывести из Германии нестратегическое ядерное оружие
Врачи и пациент
Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
Ситуация у здания Белгазпромбанка
Экс-глава Белгазпромбанка прокомментировал обыски и возбуждение дела
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния