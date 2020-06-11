Посол рассказал о работе российской мобильной лаборатории в Армении

ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Развернутая в Развернутая в Армении российскими военными мобильная лаборатория провела порядка 7 тысяч тестов на коронавирус , сообщил в четверг в ходе онлайн пресс-конференции посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Седьмого апреля пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что специалисты вооруженных сил России прибыли в Армению для оказания содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией. По ее словам, группа оснащена мобильной лабораторией для проведения исследований на COVID-19. Лаборатория была развернута в Ереване 8 апреля.

"Значительный вклад в борьбу с инфекцией в Армении вносит новейшая российская мобильная диагностическая лаборатория… За время работы здесь российские специалисты провели порядка 7 тысячи тестов", - сказал посол.

Он напомнил, что российская сторона изначально передала Армении полторы тысячи тестов, еще дважды на безвозмездной основе минздраву передавались наборы тест-систем на 20 тысяч тестов каждая, а также реагенты.

"Мы проинформировали армянскую сторону о выделении в текущем году Роспотребнадзору дополнительного финансирования на производство средств лабораторной диагностики коронавируса для оказания материально-технической поддержки партнерам и готовности продолжить оказания содействия Армении. Роспотребнадзор безвозмездно передал инспекционному органу здравоохранения и труда Армении 8 автомобилей российского производства", - сказал дипломат.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.