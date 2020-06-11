https://ria.ru/20200611/1572810482.html
Посол рассказал о работе российской мобильной лаборатории в Армении
2020-06-11T14:57
2020-06-11T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости.
Развернутая в Армении
российскими военными мобильная лаборатория провела порядка 7 тысяч тестов на коронавирус
, сообщил в четверг в ходе онлайн пресс-конференции посол РФ в Ереване
Сергей Копыркин.
Седьмого апреля пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что специалисты вооруженных сил России прибыли в Армению для оказания содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией. По ее словам, группа оснащена мобильной лабораторией для проведения исследований на COVID-19. Лаборатория была развернута в Ереване 8 апреля.
"Значительный вклад в борьбу с инфекцией в Армении вносит новейшая российская мобильная диагностическая лаборатория… За время работы здесь российские специалисты провели порядка 7 тысячи тестов", - сказал посол.
Он напомнил, что российская сторона изначально передала Армении полторы тысячи тестов, еще дважды на безвозмездной основе минздраву передавались наборы тест-систем на 20 тысяч тестов каждая, а также реагенты.
"Мы проинформировали армянскую сторону о выделении в текущем году Роспотребнадзору
дополнительного финансирования на производство средств лабораторной диагностики коронавируса для оказания материально-технической поддержки партнерам и готовности продолжить оказания содействия Армении. Роспотребнадзор безвозмездно передал инспекционному органу здравоохранения и труда Армении 8 автомобилей российского производства", - сказал дипломат.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.