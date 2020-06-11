Вандалы во Франции облили краской статую в честь отмены рабства

Инцидент произошёл в четверг. В результате хулиганской выходки бюст и постамент под ним оказались залиты белой краской.

Банку от краски обнаружили примерно в 10 метрах от памятника. На упаковке было написано White lives matter ("Жизни белых имеют значение") - по аналогии со слоганом вспыхнувшего во многих странах мира движения против расизма Black lives matter.