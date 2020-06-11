Вандалы во Франции облили краской статую в честь отмены рабства

ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Неизвестные облили краской статую в честь отмены рабства, установленную в городе По на юго-западе Франции, передает местное издание Republique des Pyrenees.
Инцидент произошёл в четверг. В результате хулиганской выходки бюст и постамент под ним оказались залиты белой краской.
Банку от краски обнаружили примерно в 10 метрах от памятника. На упаковке было написано White lives matter ("Жизни белых имеют значение") - по аналогии со слоганом вспыхнувшего во многих странах мира движения против расизма Black lives matter.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
В Париже и других французских городах уже прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы столицы Франции вышло около 20 тысяч человек. Некоторые манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.