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Вандалы во Франции облили краской статую в честь отмены рабства
2020-06-11T14:56
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
франция
сша
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, франция, сша, париж, в мире

Вандалы во Франции облили краской статую в честь отмены рабства

14:56 11.06.2020
313
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
Участники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Неизвестные облили краской статую в честь отмены рабства, установленную в городе По на юго-западе Франции, передает местное издание Republique des Pyrenees.
Инцидент произошёл в четверг. В результате хулиганской выходки бюст и постамент под ним оказались залиты белой краской.
Банку от краски обнаружили примерно в 10 метрах от памятника. На упаковке было написано White lives matter ("Жизни белых имеют значение") - по аналогии со слоганом вспыхнувшего во многих странах мира движения против расизма Black lives matter.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Протестующие в США
Вчера, 09:45
В двух городах Виргинии протестующие снесли статуи конфедератов
В Париже и других французских городах уже прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы столицы Франции вышло около 20 тысяч человек. Некоторые манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаФранцияСШАПарижВ мире
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