На Кубани откроются непродовольственные рынки на открытом воздухе

"С 13 июня открываем непродовольственные рынки на открытом воздухе – с жёстким соблюдением санитарных требований и после получения соответствующего предписания Роспотребнадзора. При малейшем нарушении рынок будет закрыт", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Ранее принято решение о других послаблениях с 12 июня. В частности, будут отменены пропуска для передвижения между муниципалитетами, разрешена работы гостиниц вместимостью до 50 номеров. Разрешена работа музеев, театров для репетиций, спорткомлексов для профессиональных спортсменов, сняты ограничения на проведение деловых мероприятий численностью до 50 человек.