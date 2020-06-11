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На Кубани откроются непродовольственные рынки на открытом воздухе
2020-06-11T14:50
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На Кубани откроются непродовольственные рынки на открытом воздухе

14:50 11.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. На Кубани с 13 июня будут открыты непродовольственные рынки на открытом воздухе при жестком соблюдении предписаний Роспотребнадзора, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ввели послабления режима самоизоляции. С 6 июня открыты парки, скверы, набережные и стадионы. В четверг в ходе заседания оперштаба главный санитарный врач края Мария Потемкина заявила, что послабление режима ограничений на Кубани не привело к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
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"С 13 июня открываем непродовольственные рынки на открытом воздухе – с жёстким соблюдением санитарных требований и после получения соответствующего предписания Роспотребнадзора. При малейшем нарушении рынок будет закрыт", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Ранее принято решение о других послаблениях с 12 июня. В частности, будут отменены пропуска для передвижения между муниципалитетами, разрешена работы гостиниц вместимостью до 50 номеров. Разрешена работа музеев, театров для репетиций, спорткомлексов для профессиональных спортсменов, сняты ограничения на проведение деловых мероприятий численностью до 50 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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