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Белоусов рассказал о доработке плана восстановления экономики
2020-06-11T14:45
михаил мишустин
деловая россия
андрей белоусов
владимир путин
экономика
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михаил мишустин, деловая россия, андрей белоусов, владимир путин, экономика

Белоусов рассказал о доработке плана восстановления экономики

14:45 11.06.2020
385
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Позиции бизнес-объединений являются ключевыми при доработке общенационального плана восстановления экономики, отметил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с представителями "Деловой России".
"Сегодня, в рамках очередной встречи, есть возможность обсудить корректировки, еще раз посмотреть план, донастроить предложенные меры. Позиции деловых объединений, по моему мнению, являются ключевыми. В значительной мере план делался для того, чтобы бизнес понес минимальные потери в той ситуации, в которой оказались и наша страна, и весь мир", - сказал Белоусов.
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Как отметил глава "Деловой России" Алексей Репик, план станет основой преодоления спада экономики. "Мне кажется, что из общенационального плана получилась достойная основа для преодоления спада экономики и выхода на устойчивые темпы роста ВВП", - сказал он.
По словам Репика, уже сейчас в плане есть пункты, коснуться которых бизнес считает критически важным: валютный контроль, электронный кадровый документооборот, ускорение механизма регуляторной гильотины.
По итогам встречи первый вице-премьер заверил присутствующих, что озвученные предложения будут проработаны.
Президент РФ Владимир Путин 2 июня заявил, что представленный премьером Михаилом Мишустиным общенационльный план восстановления экономики можно взять за основу, и попросил во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана, в частности продолжить работу над документом с объединениями предпринимателей. Общая стоимость плана оценивается в 5 триллионов рублей.
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Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Михаил МишустинДеловая РоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинЭкономика
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