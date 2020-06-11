Белоусов рассказал о доработке плана восстановления экономики

"Сегодня, в рамках очередной встречи, есть возможность обсудить корректировки, еще раз посмотреть план, донастроить предложенные меры. Позиции деловых объединений, по моему мнению, являются ключевыми. В значительной мере план делался для того, чтобы бизнес понес минимальные потери в той ситуации, в которой оказались и наша страна, и весь мир", - сказал Белоусов.