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Экс-глава Белгазпромбанка заявил о политическом характере обысков
2020-06-11T15:19
александр лукашенко
газпром
газпромбанк
белоруссия
в мире
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александр лукашенко, газпром, газпромбанк, белоруссия, в мире

Экс-глава Белгазпромбанка заявил о политическом характере обысков

14:45 11.06.2020 (обновлено: 15:19 11.06.2020)
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© РИА НовостиЗдание "Белгазпромбанка"
Здание Белгазпромбанка
© РИА Новости
Здание "Белгазпромбанка"
МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико считает, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер".
Ранее в пресс-службе Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет". Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и "Газпромбанку" принадлежит по 49,8% акций банка.
"Я не утверждаю, но это напрашивается, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер. Я считаю это недопустимым, потому что использование любого положения и любых инструментов незаконных для давления, на самом деле… противоречит не просто духу, а и законодательству республики", - заявил Бабарико на пресс-конференции в четверг.
По словам претендента на пост президента, весь цинизм ситуации состоит в том, что они направлены не на него самого. "К тому, что эти действия будут направлены на меня, я готов. Но цинично направлять их на людей, вина которых просто состоит в том, что они работали в организации, которой руководил я, являются моими друзьями. Я считаю это верхом просто человеческой непорядочности. Поэтому я хотел бы перед ними всеми извиниться", - сказал Бабарико.
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Он считает, что в данном случае идет речь о "классическом злоупотреблении служебным положением" в пользу одного из претендентов на пост президента республики. "Я могу сказать: действия пока не носят репрессивного характера, не наказан ни один человек… но можно подозревать, что имеют политическую окраску", - добавил он.
В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко, намекая на Бабарико, заявил, что он причастен к мошенническим действиям, призвав избирателей спросить у него, "что такое компания "ПриватЛизинг" и… где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси".
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост, пять человек заявили, что собрали необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей избирателей, в том числе Бабарико. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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