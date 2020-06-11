Экс-глава Белгазпромбанка заявил о политическом характере обысков

МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Претендент на пост президента Претендент на пост президента Белоруссии , бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико считает, что действия властей республики в отношении банка "носят заказной политический характер".

Ранее в пресс-службе Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии РИА Новости сообщили, что в головном здании Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, проходят обыски, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Бабарико в этом деле "процессуального статуса не имеет". Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. " Газпрому " и " Газпромбанку " принадлежит по 49,8% акций банка.

"Я не утверждаю, но это напрашивается, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер. Я считаю это недопустимым, потому что использование любого положения и любых инструментов незаконных для давления, на самом деле… противоречит не просто духу, а и законодательству республики", - заявил Бабарико на пресс-конференции в четверг.

По словам претендента на пост президента, весь цинизм ситуации состоит в том, что они направлены не на него самого. "К тому, что эти действия будут направлены на меня, я готов. Но цинично направлять их на людей, вина которых просто состоит в том, что они работали в организации, которой руководил я, являются моими друзьями. Я считаю это верхом просто человеческой непорядочности. Поэтому я хотел бы перед ними всеми извиниться", - сказал Бабарико.

Он считает, что в данном случае идет речь о "классическом злоупотреблении служебным положением" в пользу одного из претендентов на пост президента республики. "Я могу сказать: действия пока не носят репрессивного характера, не наказан ни один человек… но можно подозревать, что имеют политическую окраску", - добавил он.

В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко , намекая на Бабарико, заявил, что он причастен к мошенническим действиям, призвав избирателей спросить у него, "что такое компания "ПриватЛизинг" и… где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси".