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Глава Хакасии рассказал о попытках получения нескольких выплат на детей
2020-06-11T14:34
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Глава Хакасии рассказал о попытках получения нескольких выплат на детей

14:34 11.06.2020
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© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкИзбранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
© РИА Новости / Александр Колбасов
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КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что некоторые семьи в регионе пытались получить по несколько выплат на детей - до пяти на одного ребенка.
Коновалов разместил на странице видео прямого эфира с ответами на вопросы жителей. Один из вопросов касался выплат на детей трех-семи лет.
"На сегодня в управление соцподдержки поступило около 15 тысяч заявлений. Из них удовлетворено около 400. По ним выплаты уже должны идти. Но при этом надо сказать, что министерство соцзащиты и труда и управление соцзащиты сразу столкнулись с трудностями. В основном люди подавали заявление через Госуслуги… Не была сразу устранена возможность неоднократно подавать заявления. К сожалению, многие подали по несколько заявлений – до пяти на одних и тех же детей", - сказал Коновалов.
Он уточнил, что на сегодня проблема исправлена, и подать заявление можно только один раз на одного ребенка. Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что 24 региона в стране столкнулись со сложностями, замедлившими процесс обработки поступивших заявлений.
Российские семьи с 1 июня получают выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КотяковВалентин КоноваловРеспублика ХакасияОбщество
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