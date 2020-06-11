Глава Хакасии рассказал о попытках получения нескольких выплат на детей

"На сегодня в управление соцподдержки поступило около 15 тысяч заявлений. Из них удовлетворено около 400. По ним выплаты уже должны идти. Но при этом надо сказать, что министерство соцзащиты и труда и управление соцзащиты сразу столкнулись с трудностями. В основном люди подавали заявление через Госуслуги… Не была сразу устранена возможность неоднократно подавать заявления. К сожалению, многие подали по несколько заявлений – до пяти на одних и тех же детей", - сказал Коновалов.