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Климат-системы в поездах "Иволга" на МЦД готовы к летним нагрузкам
2020-06-11T14:35
иволга (поезд)
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иволга (поезд), трансмашхолдинг

Климат-системы в поездах "Иволга" на МЦД готовы к летним нагрузкам

14:33 11.06.2020 (обновлено: 14:35 11.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Жители Москвы начинают активнее пользоваться общественным транспортом на фоне отмены режима самоизоляции в городе 9 июня. По статистике Департамента транспорта столицы, уже утром во вторник количество поездок в метро увеличилось на 110 тысяч в сравнении с предыдущей неделей, а в наземном транспорте – на 80 тысяч поездок, а в среду - на 140 и 130 тысяч поездок, соответственно, по сравнению с прошлой неделей.
Поэтапное снятие ограничений совпало с первой волной летней жары, как и прогнозировали синоптики. Сегодня транспортники и коммунальные службы города предпринимают активные действия для обеспечения комфортных и безопасных поездок пассажиров. Столичные коммунальные службы поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, а в современном подвижном составе общественного транспорта обеспечена максимальная эффективность работы систем микроклимата.
В "Трансмашхолдинге", производителе поездов "Иволга", которые сегодня работают на маршрутах Московских центральных диаметров, заявляют, что системы микроклимата, установленные в составах, готовы к повышенным нагрузкам из-за аномальной жары.
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"Трансмашхолдинг" защитит пассажиров от вирусов
"Специальные системы микроклимата создают постоянную циркуляцию воздуха и оптимальную температуру в зависимости от погодных условий: в летнее время температура в составах не превышает 22 градусов, а в зимнее предусмотрена температура воздуха около 20 градусов. И, если зимой защиту от холода обеспечивают "тепловые завесы", которыми оборудованы двери "Иволги", то летом комфортную температуру воздуха в салоне поддерживает установка кондиционирования воздуха", - комментирует заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.
По его словам, в систему микроклимата также интегрирована установка обеззараживания воздуха, что стало особенно важным с началом пандемии коронавируса.
Установки обеззараживания воздуха в "Иволгах" функционируют на основе амальгамных бактерицидных ламп, аналогичных тем, что используют в здравоохранении. Сегодня они работают как во время стоянок поездов в депо, так и во время эксплуатации составов на маршрутах. Проходящий через них воздух более чем на 99% очищается от вирусов и бактерий, что подтверждают результаты тестов Роспотребнадзора.
"Конечно, в первую очередь идет заражение при контакте между людьми. Но против тех вирусов, которые остаются на поверхности, такие системы могут воздействовать", - считает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
Дополнительную биологическую безопасность в "Иволгах" обеспечивает сквозной проход через составы, бесконтактные дозаторы мыла и сушилки для рук, которые уже установлены.
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"Иволга" обеспечила 15,3 млрд рублей выручки производителям комплектующих
"Я думаю, что нынешняя пандемия обострила вопрос обеззараживания воздуха и, в целом, эпидемиологической безопасности в вагонах поездов - раньше так остро он не стоял ни для российских, ни для мировых производителей. Были системы и кондиционирования, и ультрафиолетовой очистки, но это, скорее, расценивалось как атрибут комфорта, а не как фактор первой необходимости. Сейчас, безусловно, запрос на установку таких систем будет", - уверен Константин Трофименко.
Актуальность вопроса обеспечения биологической безопасности на транспорте после спада эпидемии подтверждает поручение, данное президентом России министерству транспорта и Роспотребнадзору о разработке рекомендаций по противоэпидемическим мероприятиям при перевозке пассажиров различными видами транспорта и на объектах транспортной инфраструктуры.
При этом в столичном регионе продолжается тотальная дезинфекция на всем транспортном комплексе. Специальными средствами, рекомендованными Роспотребнадзором, обрабатываются не только вся транспортная инфраструктура, но и подвижной состав. Например, в метрополитене обрабатывают помещения, в которых находится персонал, депо, тоннели и, главное, объекты пассажирской зоны: вагоны, вестибюли и платформы станций метро. Наземный транспорт, а именно, автобусы, электробусы, трамваи и троллейбусы проходят обработку против инфекции на всех конечных станциях: каждую машину, таким образом, обрабатывают примерно четыре-шесть раз ежедневно. В подвижном составе МЦД трижды в день — ночью, перед утренним и вечерним часами пик —проводят влажную уборку и дезинфекцию. На обработку одного вагона "Иволги", по данным оператора МЦД – АО "Центральная ППК" - уходит около 60 литров антибактериальных растворов в сутки. Во время ночной стоянки в депо все поезда МЦД обрабатывают холодным туманом.
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Иволга (поезд)Трансмашхолдинг
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