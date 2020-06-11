В ДНР к итоговой аттестации не допустят учеников с температурой

ДОНЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Государственная итоговая аттестация в самопровозглашенной Донецкой народной республике будет проводится с соблюдением мер по предотвращению распространения COVID-19, люди, которым предписано находиться на самоизоляции или у которых есть температура, допускаться к экзамену не будут, сообщил в четверг на брифинге замминистра образования и науки ДНР Андрей Удовенко.
По его словам, итоговая аттестация в ДНР начнется 29 июня. При ее проведении будет принят ряд мер для предотвращения распространения коронавируса.
"Мы не сможем допустить к участию в госэкзамене сотрудников или участников аттестации, которые на самоизоляции… Перед экзаменом при входе в пункт проведения экзамена будет проведена термометрия, чтобы мы не допустили к итоговой аттестации участников с температурой", - рассказал Удовенко.
Он отметил, что для тех, кто по объективным причинам не сможет принять участие в итоговой аттестации, предусмотрена дополнительная сессия – с 21 по 28 июля. Удовенко подчеркнул, что все участники итоговой аттестации должны соблюдать масочный режим. В пунктах проведения экзаменов из-за COVID-19 увеличено количество аудиторий, в каждой из них смогут находиться не более девяти человек. Кроме того, в каждом пункте проведения экзаменов предусмотрено помещение для временной изоляции участников в случае появления у них признаков недомогания.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию. По данным минздрава, в республике выявлено 775 случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.