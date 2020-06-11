В ДНР к итоговой аттестации не допустят учеников с температурой

"Мы не сможем допустить к участию в госэкзамене сотрудников или участников аттестации, которые на самоизоляции… Перед экзаменом при входе в пункт проведения экзамена будет проведена термометрия, чтобы мы не допустили к итоговой аттестации участников с температурой", - рассказал Удовенко.

Он отметил, что для тех, кто по объективным причинам не сможет принять участие в итоговой аттестации, предусмотрена дополнительная сессия – с 21 по 28 июля. Удовенко подчеркнул, что все участники итоговой аттестации должны соблюдать масочный режим. В пунктах проведения экзаменов из-за COVID-19 увеличено количество аудиторий, в каждой из них смогут находиться не более девяти человек. Кроме того, в каждом пункте проведения экзаменов предусмотрено помещение для временной изоляции участников в случае появления у них признаков недомогания.