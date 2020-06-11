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СК возбудил дело после дачи взятки чиновнику новгородской мэрии
2020-06-11T14:24
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
великий новгород
новгородская область
происшествия
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), великий новгород, новгородская область, происшествия

СК возбудил дело после дачи взятки чиновнику новгородской мэрии

14:24 11.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела торговли комитета экономического развития и инвестиций администрации Великого Новгорода Ирины Бартеневой по подозрению в получении взятки от местного предпринимателя, сообщили в пресс-службе СУСК по Новгородский области.
"На основании собранных полицейскими материалов в отношении взяткополучателя и взяткодателя возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации "Получение взятки" и части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки", - говорится в сообщении пресс-службы регионального следкома.
По версии следствия, в феврале 2020 года подозреваемая получила от предпринимателя деньги за разрешения на осуществление торговли.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Как уточнили в пресс-службе УМВД по Новгородской области, размер взятки составил 15 тысяч рублей за разрешение на осуществление торговли в формате ярмарки, предполагающей более упрощенный порядок документального оформления, в то время как предприниматель занимался уличной торговлей.
"В результате проведенных сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР "Рубин" Управления Росгвардии по Новгородской области обысков по местам работы и жительства подозреваемых изъяты документы, мультимедийная техника, накопители информации, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение по данным уголовным делам", - добавили в пресс-службе УМВД.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Великий НовгородНовгородская областьПроисшествия
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