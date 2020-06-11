СК возбудил дело после дачи взятки чиновнику новгородской мэрии

"На основании собранных полицейскими материалов в отношении взяткополучателя и взяткодателя возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации "Получение взятки" и части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки", - говорится в сообщении пресс-службы регионального следкома.