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Религия и мировоззрение
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На Кубани продлили запрет на богослужения внутри храмов
2020-06-11T14:28
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество

На Кубани продлили запрет на богослужения внутри храмов

14:28 11.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкХрам во имя святого великомученика Уара в Троице-Георгиевском женском монастыре
Храм во имя святого великомученика Уара в Троице-Георгиевском женском монастыре
© РИА Новости / Игорь Онучин
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация пока не позволяет отменить запрет на проведение богослужений внутри храмов, это ограничение пока снято не будет, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ввели послабления режима самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
9 июня, 15:02Религия и мировоззрение
Легойда: все храмы РПЦ могут исполнить санитарные требования
В четверг региональный оперштаб принял решения об очередных послаблениях с 00.00 мск 12 июня. В частности, с пятницы отменены "карантинные" пропуска, которые сейчас требуются для передвижения между муниципалитетами, разрешена работы гостиниц вместимостью до 50 номеров. Разрешена работа музеев, театров для репетиций, спорткомплексов для профессиональных спортсменов, сняты ограничения на проведение деловых мероприятий численностью до 50 человек. С 13 июня откроются непродовольственные рынки на открытом воздухе, с 15 июня – магазины и торговые центры площадью до 3 тысяч квадратных метров.
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
9 июня, 13:59Религия и мировоззрение
В РПЦ надеются, что верующие будут соблюдать санитарные правила
"Своим постановлением мы закрыли 11 апреля… мы закрыли здания, строения, сооружения, чтобы верующие не могли заходить внутрь помещения. На сегодняшний день у нас открыта территория перед религиозными организациями, где возможно проведение богослужения. На сегодняшний день складывающаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация не позволяет нам открыть церковь, чтобы граждане заходили внутрь. Ко мне и Исидор (кубанский митрополит – ред.) обращался. Я ему написала ответ: пожалуйста, обеспечьте дистанцирование на улице и масочный режим, поэтому я пока в настоящий момент не буду отменять своё постановление", - заявила Потемкина в ходе заседания регионального оперштаба.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
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