Антитела к коронавирусу имеют 17,4% москвичей, заявила Ракова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Антитела к Антитела к коронавирусу имеют 17,4% москвичей, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Больше месяца мы проводим исследования на наличие популяционного иммунитета. Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. Второй этап тестирования закончен, на сегодняшний день иммунитет формируется, иными словами имеют антитела G 17,4% москвичей, то есть популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели", - сказала Ракова.

С 15 мая в Москве началось ИФА-тестирование для исследования формирования иммунитета к коронавирусу. Вначале принять участие в скрининге можно было только по приглашению, с конца мая услуга стала доступна для всех желающих по предварительной записи.

Кроме того, ИФА-исследования в Москве проходят все сотрудники медицинских организаций департамента здравоохранения (еженедельно), пациенты стационаров (в день госпитализации), пациенты дневных стационаров и КТ-центров (при первом обращении) и пациенты поликлиник (по направлению врача).

ИФА-метод (иммуноферментный анализ) позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).