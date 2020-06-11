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Антитела к коронавирусу имеют 17,4% москвичей, заявила Ракова
2020-06-11T13:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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Антитела к коронавирусу имеют 17,4% москвичей, заявила Ракова

13:56 11.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Антитела к коронавирусу имеют 17,4% москвичей, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Больше месяца мы проводим исследования на наличие популяционного иммунитета. Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. Второй этап тестирования закончен, на сегодняшний день иммунитет формируется, иными словами имеют антитела G 17,4% москвичей, то есть популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели", - сказала Ракова.
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С 15 мая в Москве началось ИФА-тестирование для исследования формирования иммунитета к коронавирусу. Вначале принять участие в скрининге можно было только по приглашению, с конца мая услуга стала доступна для всех желающих по предварительной записи.
Кроме того, ИФА-исследования в Москве проходят все сотрудники медицинских организаций департамента здравоохранения (еженедельно), пациенты стационаров (в день госпитализации), пациенты дневных стационаров и КТ-центров (при первом обращении) и пациенты поликлиник (по направлению врача).
ИФА-метод (иммуноферментный анализ) позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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