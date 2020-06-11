В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло до 51 816

МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 750, до 51816, умерли еще пять человек, всего скончались 293 пациента, сообщила в четверг пресс-служба минздрава страны.
По данным на среду, в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 составляло 51066, скончались 288 человек. В последнее время суточный прирост случаев COVID-19 в республике снижается: с уровня в более 900 новых случаев в день он снизился до примерно 800. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
"Зарегистрированы 51816 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 678570 тестов", - говорится в сообщении минздрава.
В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
По данным пресс-службы, "в Беларуси на 11 июня выздоровели и выписаны 26643 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 976 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.