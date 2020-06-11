В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло до 51 816

По данным на среду, в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 составляло 51066, скончались 288 человек. В последнее время суточный прирост случаев COVID-19 в республике снижается: с уровня в более 900 новых случаев в день он снизился до примерно 800. Белорусский лидер21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.