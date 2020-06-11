https://ria.ru/20200611/1572805660.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-11T13:50
2020-06-11T13:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
саратов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1200x0_80_0_0_5642100e65268270fa0667e5d90cb42d.jpg
1
саратовская область
саратов
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572805660.html?chat_room_id=1572805660
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1200x0_80_0_0_5642100e65268270fa0667e5d90cb42d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_208:0:2939:2048_1200x0_80_0_0_4025d72683385b83b59279fba516a384.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_549:0:2597:2048_1200x0_80_0_0_e947dcc15f2d712e401215b077689e85.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, саратов
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости.
Почти половина из 114 вновь выявленных заразившихся коронавирусом
в Саратовской области
болеют пневмонией, сообщил областной оперативный штаб.
"В регионе зарегистрировано 114 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 50 контактных лиц, 63 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 54, с признаками ОРВИ - 24, с бессимптомным течением - 36", - приводит заявление оперштаба по борьбе с COVID-19 министерство информации и печати области.
Среди новых заболевших есть двое детей. В Саратове
выявлено 28 новых случаев, 21 - в Красноармейском, 12 - в Энгельсском, 10 - в Балаковском, девять - в Балашовском, пять - в Вольском, четыре - в Александрово-Гайском, по три - в Базарно-Карабулакском, Марксовском и Самойловском, по два - в Озинском, Пугачевском, Хвалынском, по одному - еще в 10 районах области.
"Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 4246 человека. Выздоровели с начала эпидемии 1882 человека, за сутки - 71", - добавили в штабе.
Всего в регионе умерли 36 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.