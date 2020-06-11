Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572805660.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-11T13:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
саратов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1200x0_80_0_0_5642100e65268270fa0667e5d90cb42d.jpg
1
саратовская область
саратов
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572805660.html?chat_room_id=1572805660
Новости
ru-RU
999
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1200x0_80_0_0_5642100e65268270fa0667e5d90cb42d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_208:0:2939:2048_1200x0_80_0_0_4025d72683385b83b59279fba516a384.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_549:0:2597:2048_1200x0_80_0_0_e947dcc15f2d712e401215b077689e85.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, саратов

В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:50 11.06.2020
999
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Почти половина из 114 вновь выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, сообщил областной оперативный штаб.
"В регионе зарегистрировано 114 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 50 контактных лиц, 63 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 54, с признаками ОРВИ - 24, с бессимптомным течением - 36", - приводит заявление оперштаба по борьбе с COVID-19 министерство информации и печати области.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Среди новых заболевших есть двое детей. В Саратове выявлено 28 новых случаев, 21 - в Красноармейском, 12 - в Энгельсском, 10 - в Балаковском, девять - в Балашовском, пять - в Вольском, четыре - в Александрово-Гайском, по три - в Базарно-Карабулакском, Марксовском и Самойловском, по два - в Озинском, Пугачевском, Хвалынском, по одному - еще в 10 районах области.
"Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 4246 человека. Выздоровели с начала эпидемии 1882 человека, за сутки - 71", - добавили в штабе.
Всего в регионе умерли 36 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000211
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьСаратов
Рекомендуем
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области отменят режим самоизоляции
Саратов
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Саратов
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Число медработников с COVID-19 в Саратовской области приблизилось к 600
Медик с юным пациентом
В Саратовской области число заболевших COVID-19 детей приближается к 300
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Звездный" адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
Последствия сильного дождя в Благовещенске
В Благовещенске сняли режим ЧС, введенный после "тропического" ливня
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Московский паб, куда приходили следователи по делу Ефремова, закрыт
Медики карантинного центра в Коммунарке
В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
Фотоснимок коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Антитела к коронавирусу имеют 17,4 процента москвичей
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В убийстве девочки в Красноярском крае заподозрили подростка
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 151
Финансы
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния