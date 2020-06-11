В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

"В регионе зарегистрировано 114 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 50 контактных лиц, 63 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 54, с признаками ОРВИ - 24, с бессимптомным течением - 36", - приводит заявление оперштаба по борьбе с COVID-19 министерство информации и печати области.