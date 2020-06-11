Число выявленных случаев коронавируса в Карабахе достигло 68

Власти непризнанной республики 9 июня сообщали о 64 подтвержденных случаях COVID-19 и 41 выздоровевшем пациенте.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 68 граждан. Излечились 43 пациента", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.