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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572804562.html
Число выявленных случаев коронавируса в Карабахе достигло 68
2020-06-11T13:40
распространение нового коронавируса
араик арутюнян
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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араик арутюнян, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

Число выявленных случаев коронавируса в Карабахе достигло 68

13:40 11.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 68, сообщили в четверг в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 9 июня сообщали о 64 подтвержденных случаях COVID-19 и 41 выздоровевшем пациенте.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 68 граждан. Излечились 43 пациента", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что в Карабахе изолированы 79 жителей, проведены 1224 теста. По данным минздрава, два пациента с хроническими заболеваниями находятся в тяжелом состоянии.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для въезда в Карабах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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