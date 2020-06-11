https://ria.ru/20200611/1572804425.html
Число пассажиров в подмосковных автобусах выросло на 14% за неделю
2020-06-11T13:38
2020-06-11T13:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156395/02/1563950247_0:159:3077:1889_1200x0_80_0_0_49ccb8e5b414afe90a4a47144b4106d6.jpg
https://ria.ru/20200611/1572797179.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572804425.html?chat_room_id=1572804425
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156395/02/1563950247_0:159:3077:1889_1200x0_80_0_0_49ccb8e5b414afe90a4a47144b4106d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/02/1563950247_173:0:2902:2047_1200x0_80_0_0_b70ba00ac799b1e785292c643cab69c7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156395/02/1563950247_514:0:2561:2047_1200x0_80_0_0_0002ce0ac8c74d9da1e09a61777069e5.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Количество пассажиров на маршрутах общественного транспорта Московской области
выросло на 14% по отношению к предыдущей неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"На маршрутах общественного транспорта Подмосковья на этой неделе сохраняется тенденция увеличения пассажиропотока на более чем 10%. Так, общее число пассажиров увеличилось на 14% по сравнению с четвергом прошлой недели", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что прогнозируется увеличение числа пассажиров в транспорте региона в связи с послаблением ограничений. При увеличении числа пассажиров в транспорте на линии будут оперативно выведены резервные автобусы.
"По сравнению с началом марта, в общественном транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 58%. При этом, число школьников в автобусах области сократилось на 98%, а льготных категорий граждан - на 68%", - добавили в ведомстве.