Число пассажиров в подмосковных автобусах выросло на 14% за неделю

"На маршрутах общественного транспорта Подмосковья на этой неделе сохраняется тенденция увеличения пассажиропотока на более чем 10%. Так, общее число пассажиров увеличилось на 14% по сравнению с четвергом прошлой недели", - говорится в сообщении.