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Число пассажиров в подмосковных автобусах выросло на 14% за неделю
2020-06-11T13:38
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Число пассажиров в подмосковных автобусах выросло на 14% за неделю

13:38 11.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ салоне автобуса
В салоне автобуса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.  Количество пассажиров на маршрутах общественного транспорта Московской области выросло на 14% по отношению к предыдущей неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"На маршрутах общественного транспорта Подмосковья на этой неделе сохраняется тенденция увеличения пассажиропотока на более чем 10%. Так, общее число пассажиров увеличилось на 14% по сравнению с четвергом прошлой недели", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что прогнозируется увеличение числа пассажиров в транспорте региона в связи с послаблением ограничений. При увеличении числа пассажиров в транспорте на линии будут оперативно выведены резервные автобусы.
"По сравнению с началом марта, в общественном транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 58%. При этом, число школьников в автобусах области сократилось на 98%, а льготных категорий граждан - на 68%", - добавили в ведомстве.
Сотрудник ГИБДД
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