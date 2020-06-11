Экологи обеспокоены судьбой российских лесов, находящихся вблизи рек

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экологи считают опасным прецедентом перевод участка леса в Экологи считают опасным прецедентом перевод участка леса в Архангельской области в категорию, разрешающую рубки, для судьбы других прибрежных лесов в РФ; в Рослесхозе заявляют, что защитный статус лесов вдоль рек не нарушен.

В июле 2019 года вступил в силу закон о "защитных лесах", изменивший критерии отнесения лесов к нерестоорхранным, которые служат для сохранения ценных рыбных ресурсов. Закон сокращал лесополосу с 1 километра до 50-200 метров. После принятия закона экологи обратились в администрацию президента с петицией, чтобы не допустить сокращения нерестоохранных лесов. В результате Минприроды поручило Рослесхозу сохранить существующие нерестоохранные полосы лесов, пока Росрыболовство не установит новые категории защитных участков – рыбохозяйственные заповедные зоны. Суть этого поручения была в том, чтобы избежать случаев уменьшения нерестоохранных лесов до вступления в силу других подзаконных актов, которые обеспечили бы их защиту.

"Часть нерестоохранных полос, которая не была переведена в категорию водоохранной зоны или категорию запретной полосы вдоль водных объектов, стала эксплуатационным лесом, где можно вести сплошные рубки. Общая площадь защитных нерестоохранных полос лесов вдоль рек Волюга, Верюга и Падома (Архангельская область - ред.) стала на 12-15 тысяч гектаров меньше – эти леса не вошли ни в какие другие защитные категории и были переведены в эксплуатационные леса, где разрешены сплошные рубки. Такое серьезное сокращение фактической ширины охранных зон вдоль этих нерестовых рек, безусловно, приведет к ухудшению условий для нереста обитающих здесь ценных видов рыб", - сказал РИА Новости координатор лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности Константин Кобяков.

По мнению "зеленых", Рослесхоз не выполнил поручение Минприроды и события с принятием закона о защитных лесах стали развиваться по худшему сценарию: ценные леса переходят в категорию эксплуатируемых и рискуют быть вырубленными.

Рослесхоз же считает, что работы по смене категорий лесов были проведены в соответствии с законом. Специалисты ведомства подтвердили, что границы нерестоохранных полос лесов этих рек также совпали с границами водоохранных зон и составляют 200 метров.

"Таким образом, защитный статус лесов вдоль рек не нарушен. Кроме того, за счет проведенных в соответствии с приказом Рослесхоза мероприятий по установлению границ площадь защитных лесов в лесничестве увеличилась более чем на 90 тысяч гектаров", - говорится в сообщении Рослесхоза.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, проектирование границ лесов - это текущая деятельность Рослесхоза. Перевод лесов из категории в категорию осуществляется на основании закона. Леса в Архангельской области были переведены в те защитные категории, которые предусмотрены законом. В то же время, 15 тысяч гектаров леса должны были быть переведены в эксплуатационные, так как законных вариантов сохранения их охранного статуса не было. В ведомстве также уточнили, что владельцем лесов стала ГК "Устьянская лесопромышленная компания", которая не намерена вести рубки в этих лесах.