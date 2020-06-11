В Лабытнанги строятся 802 квартиры под переселение из аварийного фонда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Более 800 квартир под переселение людей из аварийного фонда строятся в городе Более 800 квартир под переселение людей из аварийного фонда строятся в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора Ямала

"В активной стадии строительства сейчас находятся четыре из семи многоквартирных домов. Все вместе они дадут более 36 тысяч квадратных метров нового жилья, это 802 квартиры под переселение граждан из аварийного фонда. Часть домов планируется сдать в следующем году, остальные - в 2022", - говорится в сообщении.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил с рабочей поездкой Лабытнанги. Осмотр города глава региона начал с района жилищной застройки.

"В городе предстоит большой комплекс работ. Наверное, за последние годы такого не было – это и дороги, и коммунальные сети, и жилищное строительство, и благоустройство. Самое главное – делается большой задел на будущее. Радует, что работы уже начались. Во всех наших муниципальных образованиях ограничения из-за коронавируса затрудняют начало сезона, где-то не хватает рабочих. Но здесь, в Лабытнанги, мы видим, что решения находятся, люди уже на объекте, движение пошло", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Глава города Марина Трескова отметила, что губернатор поставил перед властями города амбициозную задачу – построить 130 тысяч квадратных метров нового капитального жилья.

"Но те темпы, которые мы сегодня видим на строительных площадках, плюс комплексный подход в решении вопросов инженерного обеспечения, благоустройства прилегающих территорий, парковочных мест, наглядно отображают, что Лабытнанги готовы развиваться с учетом потребности людей", - цитирует Трескову пресс-служба главы региона.