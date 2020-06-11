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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200611/1572803773.html
В Лабытнанги строятся 802 квартиры под переселение из аварийного фонда
2020-06-11T13:32
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
жилье
ямал
лабытнанги
общество
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дмитрий артюхов, жилье, ямал, лабытнанги, общество

В Лабытнанги строятся 802 квартиры под переселение из аварийного фонда

13:32 11.06.2020
95
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАварийный жилой дом
Аварийный жилой дом
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Аварийный жилой дом. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Более 800 квартир под переселение людей из аварийного фонда строятся в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора Ямала.
"В активной стадии строительства сейчас находятся четыре из семи многоквартирных домов. Все вместе они дадут более 36 тысяч квадратных метров нового жилья, это 802 квартиры под переселение граждан из аварийного фонда. Часть домов планируется сдать в следующем году, остальные - в 2022", - говорится в сообщении.
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил с рабочей поездкой Лабытнанги. Осмотр города глава региона начал с района жилищной застройки.
"В городе предстоит большой комплекс работ. Наверное, за последние годы такого не было – это и дороги, и коммунальные сети, и жилищное строительство, и благоустройство. Самое главное – делается большой задел на будущее. Радует, что работы уже начались. Во всех наших муниципальных образованиях ограничения из-за коронавируса затрудняют начало сезона, где-то не хватает рабочих. Но здесь, в Лабытнанги, мы видим, что решения находятся, люди уже на объекте, движение пошло", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Глава города Марина Трескова отметила, что губернатор поставил перед властями города амбициозную задачу – построить 130 тысяч квадратных метров нового капитального жилья.
"Но те темпы, которые мы сегодня видим на строительных площадках, плюс комплексный подход в решении вопросов инженерного обеспечения, благоустройства прилегающих территорий, парковочных мест, наглядно отображают, что Лабытнанги готовы развиваться с учетом потребности людей", - цитирует Трескову пресс-служба главы региона.
В районе одновременно строятся коммуникации с прицелом на будущее, будут проложены дороги и благоустроены дворы. Особенность микрорайона в том, что все автомобильные стоянки вынесены за периметры домов, а во дворах будут только зоны отдыха, уточняется в сообщении.
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