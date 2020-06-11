Претендент на пост президента Белоруссии заявил, что продолжит борьбу

МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, экс-глава Белгазпромбанка, где в четверг проходит обыск в рамках уголовного дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, заявил, что у правоохранителей нет прямого компромата на него, и он нацелен на "продолжение борьбы" в рамках избирательной кампании.
"Прямого компромата на меня нет, и есть большая надежда, что людей запугают, что людей заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей", - сказал Бабарико во время стрима на своем Youtube-канале.
Политик заявил, что разворачивающаяся ситуация направлена не на него лично, а на его друзей и людей, с которыми он ранее работал.
По его словам, "единственно правильным способом поведения в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы".
Бабарико расценил ситуацию как готовность властей "использовать любые средства для недопущения в стране честных выборов". Он также призвал людей, которые "уже подверглись преследованию, допросам и вызову в уполномоченные органы", не бояться говорить правду, не лгать и не оговаривать себя и других.
В свою очередь в обращении к членам инициативной группы, которое распространено в соцсетях, политик заявил, что штаб находится в безопасности. "То, что сейчас происходит, даже то, что я не вхожу в круг (проходящих по уголовному делу – ред.), это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли… Мне не очень приятно это чувство, но я в принципе к нему, в принципе, готовился и понимаю. На вопрос, касается ли это Бабарико, было сказано: в настоящий момент такой человек не проходит. Что это значит? Что штаб в безопасности, штаб это не затрагивает... То есть, мы продолжаем работу", - заявил он. Претендент заметил, что ситуация касается только бывших и действующих сотрудников банковской сферы и восходит к компании "ПриватЛизинг". Обращаясь к членам своего штаба, Бабарико сказал, что если "кто-то все-таки решит, что это для него представляет какую-то персональную угрозу, имеет абсолютно полное право уйти".
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, сейчас идет сбор подписей для выдвижения претендентов кандидатами в президенты, для чего инициативным группам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей граждан. В настоящее время в кампании участвует 14 претендентов, пятеро заявили, что собрали нужное количество подписей. В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что один из потенциальных кандидатов на президентский пост причастен к мошенническим действиям, призвав избирателей спросить у него, "что такое компания "ПриватЛизинг" и… где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси". Лукашенко не назвал фамилии претендента, которого имел в виду.