Претендент на пост президента Белоруссии заявил, что продолжит борьбу

В свою очередь в обращении к членам инициативной группы, которое распространено в соцсетях, политик заявил, что штаб находится в безопасности. "То, что сейчас происходит, даже то, что я не вхожу в круг (проходящих по уголовному делу – ред.), это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли… Мне не очень приятно это чувство, но я в принципе к нему, в принципе, готовился и понимаю. На вопрос, касается ли это Бабарико, было сказано: в настоящий момент такой человек не проходит. Что это значит? Что штаб в безопасности, штаб это не затрагивает... То есть, мы продолжаем работу", - заявил он. Претендент заметил, что ситуация касается только бывших и действующих сотрудников банковской сферы и восходит к компании "ПриватЛизинг". Обращаясь к членам своего штаба, Бабарико сказал, что если "кто-то все-таки решит, что это для него представляет какую-то персональную угрозу, имеет абсолютно полное право уйти".