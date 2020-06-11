https://ria.ru/20200611/1572802527.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 21 тысячу
2020-06-11T13:21
2020-06-11T13:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
румыния
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, румыния, в мире
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
в Румынии
за сутки выросло на 237, до 21 182, всего с начала пандемии умерли 1369 человек, сообщил телеканал Digi 24
со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 20 945 случаях заражения, 1360 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждены 21 182 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1369 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что почти 15,3 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.