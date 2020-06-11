В Красноярском крае голосование по поправкам начнется 25 июня

"Голосование с 25 июня позволит развести потоки. Кроме того, в обязательном порядке будут проводиться все санитарные мероприятия. Выдача масок, перчаток, санитайзеров – обязательна", - сказал собеседник агентства.

Также в краевом избиркоме сообщили, что работающие на участках будут отгорожены защитными экранами, а все манипуляции будут по возможности бесконтактными. Так, не нужно будет давать в руки паспорт – достаточно лишь показать его. В избиркоме уточнили, что пока вопрос о размещении участков на открытом воздухе прорабатывается.