https://ria.ru/20200611/1572802232.html
В Красноярском крае голосование по поправкам начнется 25 июня
2020-06-11T13:14
2020-06-11T13:14
голосование по поправкам в конституцию
коронавирус в россии
конституция рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
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коронавирус в россии, конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край
КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Красноярском крае
, где режим самоизоляции продлен до 12 июля, будет открыто с 25 июня, подтвердили РИА Новости в избиркоме региона.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в двух регионах - Москве
и Нижегородской области
- будет идти электронное голосование.
"Голосование с 25 июня позволит развести потоки. Кроме того, в обязательном порядке будут проводиться все санитарные мероприятия. Выдача масок, перчаток, санитайзеров – обязательна", - сказал собеседник агентства.
Также в краевом избиркоме сообщили, что работающие на участках будут отгорожены защитными экранами, а все манипуляции будут по возможности бесконтактными. Так, не нужно будет давать в руки паспорт – достаточно лишь показать его. В избиркоме уточнили, что пока вопрос о размещении участков на открытом воздухе прорабатывается.
В понедельник краевые власти объявили, что режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае на месяц - до 12 июля. По данным краевого главка Роспотребнадзора
, в крае на четверг зарегистрировано 5981 случай коронавируса, за сутки выявлено 190 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.