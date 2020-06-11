Водозаборный узел реконструируют в подмосковном Фрязино

"В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на реконструкцию ВЗУ N 4 с установкой станции водоподготовки, г. Фрязино, Окружной проезд, дом 2, строение 1", - приводятся слова Волковой на информационном портале ЦУР СМИ Подмосковья.

По ее словам реконструкция будет осуществляется в рамках национального проекта "Экология". Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.