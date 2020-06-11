На улицы Москвы вывели все поливальные машины для борьбы с жарой

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все поливальные машины работают на улицах Все поливальные машины работают на улицах Москвы из-за жаркой погоды, они охлаждают дорожное полотно и проводят аэрацию воздуха, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

"В жаркие дни дважды в день проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, а также парковок, тротуаров и дворов", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Отмечается, что днем из-за высокой температуры каждые три часа проводится полив проезжей части и прилегающих территорий. "Это позволяет охладить дорожное полотно, которое сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей, а также снизить риск пластической деформации асфальта", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра.

Уточняется, что при температуре плюс 25 и выше помимо стандартного полива производится аэрация воздуха. "Шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче. В общей сложности в работах по поддержанию в порядке улично-дорожной сети ежедневно сейчас задействуется около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.