https://ria.ru/20200611/1572798433.html
На улицы Москвы вывели все поливальные машины для борьбы с жарой
2020-06-11T12:28
2020-06-11T12:28
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572756700_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_06e50cc63ba045da646197d67645532a.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572783914.html
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572798433.html?chat_room_id=1572798433
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572756700_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_06e50cc63ba045da646197d67645532a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572756700_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_64b7bf7e052a8fb84e2a1132913d9714.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572756700_259:0:2307:2048_1200x0_80_0_0_c1a42b5fdf2bc23243f1cab75fa0462e.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Все поливальные машины работают на улицах Москвы
из-за жаркой погоды, они охлаждают дорожное полотно и проводят аэрацию воздуха, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова
.
"В жаркие дни дважды в день проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, а также парковок, тротуаров и дворов", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что днем из-за высокой температуры каждые три часа проводится полив проезжей части и прилегающих территорий. "Это позволяет охладить дорожное полотно, которое сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей, а также снизить риск пластической деформации асфальта", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра.
Уточняется, что при температуре плюс 25 и выше помимо стандартного полива производится аэрация воздуха. "Шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче. В общей сложности в работах по поддержанию в порядке улично-дорожной сети ежедневно сейчас задействуется около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Сообщается, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.