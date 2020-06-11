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На улицы Москвы вывели все поливальные машины для борьбы с жарой
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петр бирюков, москва, общество

На улицы Москвы вывели все поливальные машины для борьбы с жарой

12:28 11.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб проводят аэрацию воздуха в Москве
Автомобили коммунальных служб проводят аэрацию воздуха в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобили коммунальных служб проводят аэрацию воздуха в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Все поливальные машины работают на улицах Москвы из-за жаркой погоды, они охлаждают дорожное полотно и проводят аэрацию воздуха, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В жаркие дни дважды в день проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, а также парковок, тротуаров и дворов", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
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Отмечается, что днем из-за высокой температуры каждые три часа проводится полив проезжей части и прилегающих территорий. "Это позволяет охладить дорожное полотно, которое сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей, а также снизить риск пластической деформации асфальта", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра.
Уточняется, что при температуре плюс 25 и выше помимо стандартного полива производится аэрация воздуха. "Шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче. В общей сложности в работах по поддержанию в порядке улично-дорожной сети ежедневно сейчас задействуется около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Сообщается, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.
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Петр БирюковМоскваОбщество
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