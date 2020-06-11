МИД допустил возможность выкупа памятника маршалу Коневу у Чехии

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва рассматривает возможность выкупа демонтированного в Москва рассматривает возможность выкупа демонтированного в Чехии памятника маршалу Ивану Коневу как крайнюю меру, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов

Москва исходит из того, что Прага нарушила положения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года, "а именно его статьи 21, которая обязывает обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений", отметил дипломат.

"Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, "упрятать" его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее считаем глумлением над памятью об освободителях Праги. Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры", - сказал Титов.

"Памятники сохраняют свой смысл и значение в привязке к тем местам, где происходили исторические события, в честь которых они установлены. Но не исключены любые варианты в условиях, когда местные и центральные власти отказываются от разрешения ситуации", - добавил он.