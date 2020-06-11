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В Челябинской и Курганской областях продлили ограничения для грузовиков
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В Челябинской и Курганской областях продлили ограничения для грузовиков

12:19 11.06.2020
55
© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск
© Fotolia / Наталья Иванова
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн - РИА Новости. Ограничение движения тяжеловесных автомобилей, которое вводилось до позднего вечера среды, в четверг продлили на некоторых дорогах в Курганской и Челябинской областях из-за жары, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Десятого июня ограничения движения вводились с 14.00 (12.00 мск) до 22.00 (20.00 мск).
"Ограничения из-за жары для тяжеловесов продлены. Сегодня, 11 июня, в связи с прогнозируемой высокой дневной температурой окружающего воздуха +32-34 градуса вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей", - говорится в сообщении.
Так, ограничивается движение на М-5 "Урал", подъезд к Екатеринбургу, А-310 (ЧелябинскТроицк), Р-254 "Иртыш" в Челябинской области и на участке в Курганской области, а также на подъезде к Тюмени и на участке Екатеринбург-Шадринск-Курган, уточняется в сообщении. Ограничение вводится с 14.00 (12.00 мск) до 22.00 (20.00 мск).
Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части, добавили в пресс-службе.
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