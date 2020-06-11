В Челябинской и Курганской областях продлили ограничения для грузовиков

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн - РИА Новости. Ограничение движения тяжеловесных автомобилей, которое вводилось до позднего вечера среды, в четверг продлили на некоторых дорогах в Курганской и Челябинской областях из-за жары, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".

Десятого июня ограничения движения вводились с 14.00 (12.00 мск) до 22.00 (20.00 мск).

"Ограничения из-за жары для тяжеловесов продлены. Сегодня, 11 июня, в связи с прогнозируемой высокой дневной температурой окружающего воздуха +32-34 градуса вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей", - говорится в сообщении.