https://ria.ru/20200611/1572797875.html
В Челябинской и Курганской областях продлили ограничения для грузовиков
2020-06-11T12:19
2020-06-11T12:19
челябинск
тюмень
троицк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_0:0:2501:1407_1200x0_80_0_0_d824efdbcfca4df79c69f69b0fad5a6f.jpg
https://ria.ru/20200518/1571590280.html
челябинск
тюмень
троицк
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572797875.html?chat_room_id=1572797875
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_0:0:2501:1407_1200x0_80_0_0_d824efdbcfca4df79c69f69b0fad5a6f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_46:0:2262:1662_1200x0_80_0_0_70a6c88f99a2c6972ad9c1e791e20072.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_323:0:1985:1662_1200x0_80_0_0_acf911580d0a38b2f4834c8920b56fc4.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
челябинск, тюмень, троицк, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн - РИА Новости. Ограничение движения тяжеловесных автомобилей, которое вводилось до позднего вечера среды, в четверг продлили на некоторых дорогах в Курганской и Челябинской областях из-за жары, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Десятого июня ограничения движения вводились с 14.00 (12.00 мск) до 22.00 (20.00 мск).
"Ограничения из-за жары для тяжеловесов продлены. Сегодня, 11 июня, в связи с прогнозируемой высокой дневной температурой окружающего воздуха +32-34 градуса вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей", - говорится в сообщении.
Так, ограничивается движение на М-5 "Урал", подъезд к Екатеринбургу
, А-310 (Челябинск
– Троицк
), Р-254 "Иртыш" в Челябинской области
и на участке в Курганской области
, а также на подъезде к Тюмени
и на участке Екатеринбург-Шадринск-Курган, уточняется в сообщении. Ограничение вводится с 14.00 (12.00 мск) до 22.00 (20.00 мск).
Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части, добавили в пресс-службе.