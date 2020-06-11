Число заболевших COVID-19 в Кировской области достигло 2,5 тысячи

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Число больных Число больных коронавирусом Кировской области приблизилось к 2,5 тысячи человек, 23 пациента скончались, сообщает оперштаб региона.

По данным регионального оперштаба, по состоянию на утро 11 июня в Кировской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев достигло 2495.

"В инфекционных госпиталях продолжают лечение 912 человек. В настоящее время 34 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 21 в отделении реанимации и интенсивной терапии, 12 человек – на ИВЛ. Количество летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 23 случаев. В инфекционном госпитале скончалась 93-летняя жительница Кирова", - говорится в сообщении.

За прошлые сутки из больниц выписали 54 человека, общее количество выздоровевших составляет 1478 человек.

"Более 8700 человек продолжают наблюдаться медицинскими работниками на дому. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина 24 628 человек", - отмечается в сообщении.