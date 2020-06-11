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Распространение нового коронавируса
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Число заболевших COVID-19 в Кировской области достигло 2,5 тысячи
2020-06-11T12:09
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Число заболевших COVID-19 в Кировской области достигло 2,5 тысячи

12:09 11.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Число больных коронавирусом в Кировской области приблизилось к 2,5 тысячи человек, 23 пациента скончались, сообщает оперштаб региона.
По данным регионального оперштаба, по состоянию на утро 11 июня в Кировской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев достигло 2495.
"В инфекционных госпиталях продолжают лечение 912 человек. В настоящее время 34 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 21 в отделении реанимации и интенсивной терапии, 12 человек – на ИВЛ. Количество летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 23 случаев. В инфекционном госпитале скончалась 93-летняя жительница Кирова", - говорится в сообщении.
За прошлые сутки из больниц выписали 54 человека, общее количество выздоровевших составляет 1478 человек.
"Более 8700 человек продолжают наблюдаться медицинскими работниками на дому. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина 24 628 человек", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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